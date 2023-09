Twa leden beneamd ta Australyske regearing Digital Games Tax Offset Advisory Board

De Australyske federale regearing hat de beneaming fan twa leden oankundige foar de advysried foar de nije Digital Games Tax Offset (DGTO). De DGTO biedt spultsje-ûntwikkelders in belesting fan 30% op lokale ûntwikkelingskosten dy't in drompel fan AUD $ 500,000 berikke.

De beneamden, Johanna Egger en Morgan Jaffit, sille tsjinje foar trije jier termyn en sille begelieding jaan oan it regear oer DGTO-oanfragen. Johanna Egger is in bestjoerslid fan de Interactive Games and Entertainment Association (IGEA) en de Managing Director fan digitale studio Two Bulls. Morgan Jaffit is in konsultearjend útfierend produsint by Weta Workshop en hat wurke mei ferskate studio's lykas Defiant Development en Spitfire Interactive.

Tony Burke, minister foar de Keunsten, útsprutsen syn stipe foar de beneamingen yn in parseberjocht, dêr't yn stiet dat Austraalje hat in grutske skiednis fan spultsje ûntwikkeling en dat hy wol soargje foar syn takomstige groei en ûntwikkeling. Hy is fan betinken dat Johanna en Morgan, mei harren wiidweidige ûnderfining yn de gaming en digitale kreative yndustry, sil bringe weardefolle saakkundigens oan it bestjoer.

De Federal Digital Games Tax Offset waard yn earste ynstânsje oankundige yn 2021 troch de Morrison Government en waard yn 'e midden fan 2023 ymplementearre troch de Albanese regearing. It is ûnderdiel fan in bredere poging om groei te stimulearjen yn 'e Australyske spielûntwikkelingssektor en ynternasjonale studio's oan te lûken. Oare steat-basearre koartingen en subsydzjeprogramma's, lykas dy yn Queenslân, Nij-Súd-Wales, Victoria en Súd-Austraalje, stypje ek spultsje-ûntwikkeling op ferskate nivo's.

Neist de belestingfergoeding bliuwe lytsere subsydzjeprogramma's, lykas de Games: Expansion Pack fan Screen Australia en it First Nations Game Studio Fund, stipe foar unôfhinklike spultsje-ûntwikkelders. Dizze inisjativen binne fan doel de groei fan solo- en spielûntwikkeling foar lytse teams yn Austraalje te stimulearjen.

