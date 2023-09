Austraalje om sykmasines te fereaskje om dielen fan AI-genereare materiaal foar seksueel misbrûk fan bern te foarkommen

De Australyske ynternetregulator kundige freed oan dat sykmasjines lykas Google en Bing ferplicht wurde om stappen te nimmen om it dielen fan materiaal foar seksueel misbrûk fan bern te foarkommen makke troch keunstmjittige yntelliginsje (AI). De nije koade, opsteld troch yndustrygiganten op fersyk fan 'e regearing, sil opdracht jaan dat sykmasines soargje dat sokke ynhâld net yn sykresultaten ferskynt. Derneist moatte AI-funksjes yntegreare yn sykmasines gjin syntetyske ferzjes fan dit materiaal generearje, ek wol deepfakes neamd.

E-Safety-kommissaris Julie Inman Grant markearre de rappe groei fan generative AI en har fermogen om regeljouwingreaksje te oertsjûgjen. Inman Grant spruts soargen út dat de besteande koade, opsteld troch Google en Bing, net adekwaat oanpakte AI-generearre ynhâld. Dêrtroch frege se dat de sykmasines har koade bewurkje.

Dizze ûntwikkeling is in dúdlik foarbyld fan hoe't it regeljouwing en juridyske lânskip om ynternetplatfoarms omfoarme wurdt troch de opkomst fan AI-generearre ynhâld. Troch sykmasines te freegjen om proaktyf de fersprieding fan AI-generearre materiaal foar seksueel misbrûk fan bern te foarkommen, is Austraalje fan doel kwetsbere persoanen te beskermjen tsjin eksploitaasje.

It is wichtich om te notearjen dat AI-genereare ynhâld, benammen deepfakes, in groeiende útdaging foar de maatskippij presintearret. Deepfakes omfetsje it gebrûk fan AI-algoritmen om digitale ynhâld te manipulearjen of te meitsjen lykas ôfbyldings, fideo's of audio, faaks mei kweade bedoelingen. As dizze technology hieltyd ferfine wurdt, eskalearret it potinsjeel foar misbrûk en skea.

Dit inisjatyf fan Austraalje's ynternetregulator wjerspegelet de oanhâldende ynspanningen wrâldwiid om de risiko's oan te pakken ferbûn mei AI-generearre ynhâld. Troch nau gear te wurkjen mei yndustrylieders en belanghawwenden, rjochtsje regeljouwingsorganen in lykwicht te meitsjen tusken technologyske foarútgong en de beskerming fan yndividuen.

Boarne: [Boarnamme] (gjin URL's opjûn)

Definysjes:

- Artificial Intelligence (AI): De simulaasje fan minsklike yntelliginsje yn masines dy't binne programmearre om taken út te fieren en te learen fan har ûnderfiningen.

- Deepfake: In syntetyske media generearre mei AI-algoritmen om ynhâld te manipulearjen of te fabrisearjen, faak mei de likenis fan echte minsken, mar mei ûnwiere of misliedende eleminten.

Opmerking: Boarne net opjûn, dus gjin spesifike URL's neamd.