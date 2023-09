Austraalje fereasket sykmasines om materiaal foar seksueel misbrûk fan bern te bestriden makke troch AI

Austraalje nimt stappen om it dielen fan materiaal foar seksueel misbrûk fan bern te bestriden makke troch keunstmjittige yntelliginsje (AI) op sykmasines lykas Google en Bing. De ynternetregulator fan it lân, e-Safety-kommissaris Julie Inman Grant, kundige in nije koade oan dy't sykmasjines fereaskje om de werjefte fan sokke ynhâld yn sykresultaten te foarkommen. Derneist sil de koade de generaasje fan syntetyske ferzjes fan dit materiaal ferbiede, ek wol deepfakes neamd, troch AI-funksjes yntegreare yn sykmasines.

Inman Grant markearre de rappe groei fan generative AI en har fermogen om libbensechte ynhâld te meitsjen, en de wrâld fan 'e kant fange. De nije koade is in foarbyld fan hoe't it regeljouwing en juridyske lânskip om ynternetplatfoarms omfoarme wurdt yn reaksje op de proliferaasje fan AI-generearre ynhâld.

Earder hie in koade opsteld troch Google en Bing gjin AI-generearre materiaal oan. Inman Grant frege har om de koade te herzien, erkende dat it net mear genôch wie nei de yntegraasje fan generative AI yn har sykfunksjes.

De yndustrygiganten, Google (eigendom fan Alphabet) en Microsoft (eigner fan Bing), hawwe noch gjin kommentaar oer de saak. Earder dit jier ymplementearre de tafersjochhâlder lykwols feiligenskoades foar ferskate ynternettsjinsten, ynklusyf sosjale media, smartphone-applikaasjes en leveransiers fan apparatuer. Dizze koades sille ein 2023 yn wurking komme.

De Kommissaris foar e-Safety wurket op it stuit oan it ûntwikkeljen fan feiligenskoades foar ynternetopslach en tsjinsten foar priveeberjochten. Dizze koades steane lykwols tsjin ferset fan privacy-advokaten oer de hiele wrâld.

Dit inisjatyf fan Austraalje wjerspegelet de urginsje om de fersprieding fan materiaal foar seksueel misbrûk fan bern oan te pakken fia AI-technology. Troch sykmasines te freegjen om it dielen fan sokke ynhâld aktyf te foarkommen en it meitsjen fan djippe faken te ferbieden, is it lân fan doel har online omjouwing te beskermjen fan dizze steurende en skealike materialen.

