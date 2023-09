Austraalje nimt stappen om it dielen fan AI-generearre materiaal foar seksueel misbrûk fan bern te foarkommen

Austraalje implementeart nije maatregels om it dielen fan materiaal foar seksueel misbrûk fan bern te foarkommen dat is makke troch keunstmjittige yntelliginsje (AI). De ynternetregulator fan it lân, e-Safety Commissioner Julie Inman Grant, kundige oan dat in nije koade is opsteld troch yndustrygiganten Google en Bing, op fersyk fan 'e regearing. Dizze koade sil sykmasines fereaskje om te soargjen dat sokke ynhâld net yn sykresultaten ferskynt. Derneist sil it AI-funksjes binnen sykmasjines ferbiede om syntetyske ferzjes fan it materiaal te generearjen, ornaris bekend as deepfakes.

De rappe groei fan generative AI-technology hat de wrâld ferrast, neffens Inman Grant. As gefolch hie de besteande koade opsteld troch Google en Bing gjin AI-generearre ynhâld, wat liedt ta de needsaak foar in feroare koade. Inman Grant sei: "Doe't de grutste spilers yn 'e sektor oankundige dat se generative AI soene yntegrearje yn har sykfunksjes, hienen wy in konseptkoade dy't dúdlik net mear geskikt wie foar doel. Wy hawwe de yndustry frege om nochris te gean."

De ymplemintaasje fan dizze nije koade beljochtet hoe't it regeljouwing en juridyske lânskip om ynternetplatfoarms omfoarme wurdt troch it tanimmend gebrûk fan AI-technologyen dy't automatysk realistyske ynhâld kinne generearje. Google en Microsoft, it memmebedriuw fan Bing, hawwe noch gjin kommentaar oer de saak.

Neist it oanpakken fan AI-generearre ynhâld, hat de tafersjochhâlder fan Austraalje earder feiligenskoades registrearre foar ferskate ynternettsjinsten, ynklusyf sosjale media en smartphone-applikaasjes. Dizze koades sille effekt yn lette 2023. De ûntwikkeling fan feiligens koades foar ynternet opslach en privee messaging tsjinsten is ek oan 'e gong, mar hat konfrontearre wjerstân fan privacy advocaten wrâldwiid.

boarnen:

– [Boarneartikel] (boarne-URL hjir ynfoegje) – [Linktekst] (keppelingstekst hjir ynfoegje)