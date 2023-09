Minder dan de helte fan 'e Australiërs hat 5G-tillefoans, neffens ûndersyk

Neffens resint ûndersyk útfierd troch priisfergelikingswebside Finder, hat mar 46% fan Australiërs dy't mobile tillefoans brûke in apparaat dat in 5G-ferbining kin ophelje. Dizze fynst is basearre op de Consumer Sentiment Tracker, in live enkête fan mear as 53,000 Australiërs. De enkête die ek bliken dat 24% fan 'e respondinten gjin 5G-dekking wol, wylst 8% erkende net te witten wat 5G is. 22% fan de dielnimmers utere lykwols in winsk om yn 'e takomst te upgrade nei in 5G-tillefoan.

Derneist komt it ûndersyk op in tiid dat de 3G-netwurken har ein tichterby komme. Grutte telekombedriuwen yn Austraalje, lykas Vodafone, Telstra en Optus, hawwe plannen oankundige om har 3G-netwurken ôf te sluten en de technology opnij te wapenjen om har nijere 4G- en 5G-netwurken te ferbetterjen. Vodafone is ynsteld om har 3G-netwurk op 15 desimber te sluten, folge troch Telstra yn juny 2024 en Optus yn septimber 2024.

Eksperts suggerearje dat persoanen mei âldere apparaten gau moatte opwurdearje of it risiko hawwe dat se ferbining ferlieze. Dit omfettet iPhone-eigners, om't modellen earder as iPhone 6 allinich tagong hawwe ta 3G, dy't takom jier net mear wurde stipe. De 3G-shutdown sil ek ynfloed hawwe op net-tillefoanapparaten, lykas befeiligingssystemen, medyske alarmen, EFTPOS-masines, en guon auto's op ôfstân startsystemen. It wurdt advisearre foar partikulieren dy't op sokke apparaten fertrouwe om te kontrolearjen mei har fabrikanten of netwurkproviders om te bepalen as se beynfloede wurde.

Dejingen dy't har mobile tillefoans yn 'e lêste jierren hawwe kocht hoege lykwols gjin soargen te meitsjen, om't sels as har apparaten 5G net stypje, sille se net wurde beynfloede troch de 3G-shutdown. Mobile netwurken wurde typysk elke desennia of sa opwurdearre, mei âldere netwurken wurde útfased. 5G, de fyfde generaasje fan mobile netwurken, waard foar it earst yntrodusearre yn 2019, en it wurdt ferwachte dat 6G sil wurde yntrodusearre oan 'e ein fan' e desennia.

Oer it algemien markeart it ûndersyk it hjoeddeistige lânskip fan mobile ferbining yn Austraalje, mei minder dan de helte fan 'e befolking dy't 5G-tillefoans brûkt. As technology foarútgiet, wurdt it krúsjaal foar partikulieren om har apparaten bywurke te hâlden om ûnûnderbrutsen ferbining en tagong ta de lêste netwurkmooglikheden te garandearjen.

boarnen:

- Finderûndersyk

- M2M Konnektivität