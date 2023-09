De Augusta County Library biedt klassen foar technyske literatuer

De Augusta County Library yn Fishersville, Virginia, sil dizze hjerst klassen foar technyske literatuer leverje om minsken fan alle feardigensnivo's te foldwaan. Yn 'e hjoeddeistige hieltyd firtuele arbeidsmerk is d'r in tanimmend ferlet fan feardigens foar digitale geletterdheid om te soargjen dat partikulieren binne foarsjoen fan de nedige technologyske feardigens. Dizze feardigens fariearje fan basistaken lykas it ferstjoeren fan e-mails oant it beskermjen fan jinsels tsjin cyberscams en phishingpogingen.

Mei de stipe fan in AT&T subsydzjefûns is de Augusta County Library fan doel gear te wurkjen mei de mienskip om sawol algemiene digitale kennis as spesjalisearre feardigens oan te bieden. Rachael Phillips, de behearder fan folwoeksen tsjinsten by de biblioteek, beljochtet it belang fan digitale geletterdheid yn 'e hjoeddeiske maatskippij. Sûnder dizze feardichheden kinne partikulieren efterfalle op 'e arbeidsmerk en wrakselje mei deistige aktiviteiten yn in technology-oandreaune wrâld.

De lessen fersoarge troch de Augusta County Library sille fergees wêze, mar de romte sil beheind wêze. Phillips stimulearret elkenien dy't ynteressearre is om by te wenjen om de webside fan 'e bibleteek te besykjen of te skiljen om te plannen. De lessen sille rjochtsje op basis fan cyberfeiligens, ynlieding ta apparaten lykas Android- en Apple-apparaten, en it bouwen fan kearnfeardigens foar digitale geletterdheid.

Dizze klassen binne benammen foardielich foar âldere yndividuen en dyjingen dy't de mienskip wer yngeane. Phillips leit út dat in protte minsken wrakselje mei it learen fan ynternetapparaten, wat kin resultearje yn ûntmoediging by wurksykjen en deistige aktiviteiten. Troch dizze lessen oan te bieden, besiket de Augusta County Library de digitale skieding te oerbrêgjen en te soargjen dat leden fan 'e mienskip de nedige feardichheden hawwe om te bloeien yn in hieltyd digitalere wrâld.

Ta beslút erkent de Augusta County Library it belang fan digitale geletterdheidsfeardigens en is fan doel middels en klassen te leverjen om partikulieren te helpen dizze feardigens te krijen of te fersterkjen. Mei de stipe fan 'e mienskip en it AT&T subsydzjefûns makket de biblioteek digitale literatuer tagonklik foar elkenien, nettsjinsteande feardigensnivo of leeftyd.

Boarne: WHSV (gjin URL opjûn)