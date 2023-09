Revolúsjonearjende Brain Surgery mei Augmented Endoscopy

Undersikers oan 'e Johns Hopkins University en medyske apparaatbedriuw Medtronic wurkje gear om in real-time begeliedingsysteem te ûntwikkeljen foar harsenchirurgie mei fergrutte endoskopie. Dizze ynnovative technyk brûkt simultane lokalisaasje en mapping (SLAM) technology, oarspronklik brûkt yn selsridende auto's, om in 3D-model fan it sjirurgysk gebiet yn realtime te meitsjen. Troch dit model te oerlizzen op 'e live fideofeed fan' e sjirurch, kinne krusjale struktueren wurde fisualisearre mei útsûnderlike krektens tidens de proseduere.

Tradysjonele sjirurgyske navigaasjesystemen fereaskje faak invasive prosedueres lykas pinning en clamping om de holle fan 'e pasjint te stabilisearjen. Dizze metoaden kinne liede ta komplikaasjes en útwreide hersteltiid. Mei fergrutte endoskopie is gjin ekstra apparatuer nedich, it minimalisearjen fan it ongemak fan de pasjint en it eliminearjen fan de risiko's ferbûn mei langere live imaging.

It algoritme fan it ûndersyksteam folget fisuele details yn elk frame fan 'e fideofeed fan' e endoscoop, wêrtroch krekte bepaling fan 'e posysje en oriïntaasje fan' e endoskoop mooglik is. It resultearjende 3D-model wurdt dan projekteare op 'e real-world fideofeed, wêrtroch sjirurgen spesifike struktueren kinne visualisearje mei sub-millimeter presyzje. Dizze metoade ferbettert net allinich sjirurgyske krektens, mar it is ek mear dan 16 kear rapper as eardere kompjûterfisytechniken.

De potinsjele ynfloed fan fergrutte endoskopie rint fierder dan neurosurgeryen. Endoskopyske prosedueres oer ferskate medyske dissiplines kinne profitearje fan dizze avansearre fisualisaasjemetoade. Troch komplikaasjes te ferminderjen en sjirurgy duoren te ferkoartjen, hat fergrutte endoskopie it potensjeel om sjirurgyske effisjinsje en resultaten fan pasjinten te ferbetterjen.

It ûndersyksteam wurket gear mei neurosjirurgen yn it Johns Hopkins Sikehûs om har metoade te ferfine en te validearjen foar wirklik gebrûk fan operaasjesaal. Se ferkenne ek de yntegraasje fan keunstmjittige yntelliginsje en masine learen om de snelheid en krektens fan har algoritme yn takomstige iteraasjes fierder te ferbetterjen.

De primêre skriuwer fan 'e stúdzje, Prasad Vagdargi, beklammet de betsjutting fan har befiningen, en stelt dat augmented endoscopy in technology is wêrfan de tiid kommen is.

Boarnen: Johns Hopkins University, Medtronic plc