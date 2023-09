Audemars Piguet ûntbleatet nije releases oer fiif kolleksjes

Audemars Piguet hat koartlyn in berik fan nije timepieces yntrodusearre yn fiif ferskillende kolleksjes, en toant har ynset foar ynnovaasje en fakmanskip. Under de hichtepunten binne de Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin, de High Jewelry Royal Oak, de Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Openworked, de Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic, en de Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

De Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin hat no it gebrûk fan titanium en bulk metallysk glês (BMG) yn syn konstruksje, wat it in unyk en nijsgjirrich uterlik jout. De kombinaasje fan dizze materialen waard foar it earst sjoen yn it 2021 Only Watch-oanbod fan it merk, en no is it opnommen yn 'e reguliere kolleksje. De nije edysje wurdt oandreaun troch it kaliber 7121, ferfangt it foarige kaliber 2121.

Foar dyjingen dy't leaver in touch fan lúkse, Audemars Piguet hat yntrodusearre fjouwer hege sieraden ferzjes fan de klassike Royal Oak. Dizze modellen hawwe de seldsume en heul technyske snie-ynstelling, dy't in ljochteffekt tafoeget oan it byldbepalende ûntwerp. Beskikber yn 18-karaat wyt of rôze goud, en yn twa maten, kombinearje dizze horloazjes elegânsje mei draachberens.

Yn ferfolch op 'e fiering fan' e 50ste jubileum fan 'e Royal Oak, hat it merk de Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Openworked yn giel goud lansearre. Dizze nije tafoeging behâldt itselde DNA as de earder útbrochte ferzjes fan roze goud en roestfrij stiel, mei in fokus op transparânsje en ferfine fakmanskip. De brûkte beweging is it kaliber 7124, dy't opmerklik tin is op mar 2.7 mm.

Om it 30e jubileum fan 'e Royal Oak Offshore te betinken, hat Audemars Piguet twa nije modellen yn keramyk, titanium en goud ûntbleate. Dizze timepieces opnij ynterpretearje de 2020 Ref. 26405CE en wurde oandreaun troch it kaliber 4401, in selswindende yntegreare chronograafbeweging mei in flyback-funksje.

As lêste, foar dyjingen dy't sykje nei technyske treflikens, presintearret Audemars Piguet foar it earst twa nije ferzjes fan 'e Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie yn swart keramyk. Dizze horloazjes hawwe de patentearre Supersonnerie-technology fan it merk, dy't útsûnderlike akoestyske prestaasjes soarget. Oandreaun troch it kaliber 2953, kombinearje dizze timepieces avansearre technology en tradisjonele finish.

Audemars Piguet bliuwt de grinzen fan horloazjemakkerij ferstean mei har lêste releases, en biedt entûsjasters in ferskaat oanbod oan opsjes dy't sawol har technyske ekspertize as artistike flair sjen litte.

boarnen:

- Artikel: HODINKEE - Yntroduksje: Audemars Piguet Royal Oak Collection 2022

- Ofbyldings: Audemars Piguet