Atari, it byldbepalende gamingbedriuw bekend om har retro-spultsjes en konsoles, hat har oankeap oankundige fan AtariAge, in populêr retro-gamingforum en repository foar ferâldere Atari-hardware. Wylst guon yn 'e gamingmienskip mear optein wêze kinne oer oankommende releases lykas Starfield en Baldur's Gate 3, is d'r noch in signifikant oantal entûsjasters dy't mei leafde de "goede âlde dagen" fan kilobyte-grutte spultsjes en konsoles mei houtpanels ûnthâlde.

De oankeap fan AtariAge sinjalearret Atari's tawijing om har yntellektueel eigendom te behâlden en de spultsjes dy't beskikber binne foar har hardware út te wreidzjen. Albert Yarusso, de oprjochter fan AtariAge, sil no tsjinje as de ynterne histoarikus fan Atari, en soarget foar de autentisiteit fan 'e retro-releases fan it bedriuw. Atari hat de mienskip ek gerêststeld dat it spraak op 'e foarums net sil sensurearje en plannen om in nije ynfrastruktuer foar e-commerce te ymplementearjen.

De mearderheid fan 'e mienskip hat posityf reagearre op' e oankeap, yn 't begrepen dat de trochgeande stipe fan in ferâldere platfoarm duorsume monetarisaasje fereasket. D'r binne lykwols wat soargen útsprutsen troch brûkers dy't bang binne foar de yntegraasje fan kommersjele belangen en de ynfloed op de kultuer fan 'e mienskip.

Atari hat dizze soargen erkend en hat de mienskip frege om in iepen geast te hâlden, in tasizzing út te sprekken om alle twifels ferkeard oer de tiid te bewizen. De akwisysje liket ûnûntkomber, sjoen Atari's resinte ynspanningen om syn byldbepalende 2600-konsole te doen herleven en har belangstelling foar it ûntwikkeljen fan orizjinele ynhâld dêrfoar.

Dizze akwisysje is in wichtige stap foar Atari, om't it har posysje yn 'e retro-gamingmerk fersterket en har middels útwreidet foar it behâld en fieren fan har gaming-legacy.

