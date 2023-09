Astranis om ynternettagong te leverjen oan Meksiko mei twa satelliten

Astranis, in startup dy't spesjalisearre is yn it bouwen en operearjen fan lytse breedbânsatelliten, hat har plannen ûntbleate om ynternettagong nei Meksiko te bringen. It bedriuw hat gearwurke mei Meksikaanske ynternettsjinstferliener Apco Networks om takom jier twa satelliten te lansearjen, dy't breedbânferbining sille biede oan maksimaal 5 miljoen minsken. Dit gearwurkingsferbân waard earstoan yn maart oankundige, mar it krekte oantal persoanen dy't wurde betsjinne is pas koartlyn iepenbiere.

Yn Meksiko hat mear as 30% fan 'e befolking, sawat 38 miljoen minsken, op it stuit gjin ynternet tagong. Op ôfstân en plattelânsmienskippen fertrouwe faak op satellyttechnology foar ferbining, om't tradisjonele metoaden lykas glêsfezelkabels útdagings foarmje yn it bercheftige terrein fan it lân. Astranis CEO, John Gedmark, sei dat it bedriuw oerwaget ekstra satelliten te lansearjen om de oerbleaune 33 miljoen persoanen yn Meksiko te berikken dy't noch gjin betrouber ynternet hawwe.

Astranis operearret troch gearwurkingsferbannen te meitsjen mei grutte telekommunikaasjebedriuwen ynstee fan yndividuele abonneminten oan te bieden lykas Starlink fan konkurrint SpaceX. Dizze oanpak lit Astranis grutte groepen minsken tagelyk ferbine. Gedmark ferklearre dat ien effisjinte metoade is om tawijde satellytferbiningen te brûken om seltuorren of WiFi-hotspots te ferbinen, en dêrmei in signifikant oantal brûkers yn in bepaald gebiet tsjinje.

Apco Networks, yn gearwurking mei Astranis, sil ferskate soarten ferbining leverje, ynklusyf tawijde WiFi-siden, backhaul foar lanlike seltsjinsten, en ynternetferbiningen direkt nei ûndernimming. Wylst de krekte startdatum noch moat wurde befêstige, wurde de twa satelliten foar Meksiko yn it lêste diel fan 2024 ynset, neist in Astranis-satelliet wijd oan 'e Filipinen.

Derneist is Astranis fan plan om letter dit jier in reservekopysatellit te lansearjen neamd UtilitySat. Dizze missy sil ek trije oare Astranis-satelliten drage foar WiFi-ferbining op boaten en fleantugen, lykas Peruaanske sellulêre tsjinstferliener Grupo Andesat.

boarnen:

– TechCrunch: [boarne]

- Astranis webside: [boarne]