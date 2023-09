Assassin's Creed Mirage: In weromkear nei de woartels fan 'e franchise

Assassin's Creed hat de lêste jierren wat feroaringen sjoen, mei spultsjes lykas Odyssey en Valhalla dy't ôfwike fan 'e kearneleminten dy't de searje sa spesjaal makken. De kommende ôflevering, Mirage, liket lykwols de franchise op 'e bêste manier werom te bringen nei syn woartels.

Ien fan 'e opfallende funksjes fan Mirage is har ynstelling. Fuort binne de útwreide iepen-wrâldomjouwings fan eardere spultsjes, ferfongen troch in ticht en libbendich Bagdad. De stêd sels fielt libbet en fol karakter, mei brûzjende strjitten, in libbene bazaar, en mei-inoar ferbûne dakken. It ferkennen fan dizze hyper-detaillearre boarterstún is in genot, en de stêd fielt wirklik as in eigen karakter.

Mirage yntrodusearret ek in fernijd berucht systeem, wêrtroch it mear útdaagjend is om deteksje te foarkommen. Wachters reagearje op jo oanwêzigens, en boargers sille jo oanwize as jo net yngeane. Hoe mear problemen jo feroarsaakje, hoe mear fijannen jo tsjinkomme, ynklusyf bôgesjitters en swier pânsere bewakers. Dit systeem foeget in leuke útdaging ta oan it spultsje en bringt dat klassike Assassin's Creed-gefoel werom.

Combat in Mirage behâldt wat meganika fan resinte yngongen, mar mei ferbetterings. Fijân nivo's en skea nûmers binne ferfongen troch sûnens bars, countering, en dodge rolls. De bestriding fielt mear útdaagjend en reaktyf, easket strategy en krekte timing. Stealth combat, benammen, skynt yn Mirage. Bewegen yn 'e skaden en ferburgen bliuwe fielt beleanjend en boeiend, tinken oan' e iere dagen fan 'e searje.

Assassin's Creed Mirage bringt de searje werom nei har stealth-rjochte woartels en fange wat de franchise yn it earste plak sa populêr makke. Wylst guon de RPG-eleminten miskien misse, biede de rjochte ynstelling, yntuïtive kontrôles en noflike stealth-gameplay in weromkear nei foarm foar de searje.

boarnen:

- Assassin's Creed Mirage: Offisjele Gameplay Demo

- Assassin's Creed Mirage: Ynterview foar ûntwikkelders