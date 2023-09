"Assassin's Creed Mirage nimt de searje werom nei har Stealth-roots"

Assassin's Creed Mirage markearret in weromkear nei it orizjinele stealth-aksjeformaat wêrfan de searje berne is. Oars as syn resinte foargongers, dy't leane nei aksje RPG-gameplay, bringt Mirage spilers werom nei it Midden-Easten mei har labyrintyske stedsstrjitten en klam op stealth en parkour.

Fuort binne de wapen- en pânserskeanivo's en brede iepen romten. Mirage stimulearret spilers om in leech profyl te hâlden, op daken te navigearjen en te fertrouwe op ark en bystân fan boargers om kânsen te meitsjen foar ynfiltraasje. It spultsje slacht in lykwicht tusken skoutlokaasjes, planning, ûndersyk en it dwaan fan flitsende swurdspiel.

Mirage folget it ferhaal fan haadpersoan Basim, in strjitdief dy't moardner waard, om't hy ferskate misjes ûndernimt, sawol haad- en side, om ynformaasje te sammeljen en doelen te fermoardzjen. It spul rjochtet him op 'e planning- en ûndersyksfazen fan dizze misjes, en ynjeksje in gefoel fan detektivewurk yn' e gameplay.

It objektive ûntwerp fan Mirage lit spilers fertrouwe op kontekstoanwizings ynstee fan spesifike markers, en stimulearje se om mear omtinken te jaan oan har omjouwing en harsels te ferdjipjen yn 'e omjouwing fan it spultsje. It ûntbrekken fan in mini-kaart fersterket dit effekt fierder.

De stedslokaasjes yn Mirage presintearje spilers de útdaging om frijfoarmige oanpak te finen foar stealth en strategyske planning. Mei tichte en klustere strjitten fiele sels de lytste beheinde gebieten as ûntrochsichtbere festingen. Spilers moatte wachtrûtes observearje, ôfliedingen brûke, en strategysk fijannen delhelje om troch de misjes te gean.

Pickpocketing wurdt in essensjele feardigens yn Mirage, beleanjend spilers mei jild en tokens dy't kinne wurde brûkt om te keapjen favors, bribe guards, en ûntsluten nije opsjes en paden. Derneist helpe ark lykas reekbommen en messen, lykas de nije Assassin Focus-feardigens, wêrtroch Basim meardere doelen tagelyk kin teleportearje en fermoardzje, helpe by it oerwinnen fan útdaagjende fijân moetings.

Assassin's Creed Mirage bringt de searje mei súkses werom nei har woartels, en leveret in boeiende en immersive stealth-ûnderfining dy't harket werom nei de wille en sfear fan 'e orizjinele spultsjes.

