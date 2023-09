Assassin's Creed Mirage: A Return to Detective Gameplay

Assassin's Creed Mirage biedt in weromkear nei de woartels fan 'e searje, rjochte op sosjale stealth en ûndersyk. It spultsje tsjinnet as in reset en in potinsjele kursuskorreksje foar de franchise. De earste gameplay-ûnderfining toant de bekende eleminten dy't Assassin's Creed populêr makken, wylst ek markearje wêrom't de searje yn 'e rin fan' e tiid evoluearre.

It foarbyld fan it spul bestiet út trije net-opfolgjende haadstikken. Yn it earste haadstik ferkenne spilers de strjitten fan Bagdad as Basim Ibn Ishaq, in talintfolle strjitdief dy't letter in mentor wurdt yn Valhalla. De gameplay omfettet boadskippen, zakkenrollen, en troch de dakken fan in prachtich detaillearre stêd.

De demo ûntmoediget side-quests, mar lit spilers ynteraksje mei Basim's buorlju en kollega-dieven, tegearre mei de katten fan 'e stêd. It yntime gefoel fan dizze iepeningshaadstikken fange de essinsje fan 'e bêste yngong fan' e searje, Origins. De kaart fan it spul omfettet Bagdad, lykas ek bûtensteande provinsjes en ûnrêstige gebieten, wêrtroch spilers de kâns krije om in grutte wrâld te ferkennen.

It twadde haadstik yntrodusearret Basim syn inisjatyf yn 'e Hidden Ones, syn earste swurd smedjen, en it fjochtsysteem fan Mirage. De bestriding, hoewol visueel oantreklik, folget in fertroud patroan fan oanfal, dodge, parearje en tsjinoanfal. Wylst de koreografy unyk is, fielt de meganika gelyk oan eardere yngongen yn 'e searje.

It lêste en langste haadstik dompelt spilers yn in multi-stap missy. As Basim is it doel om in machtige keapman te fermoardzjen dy't ûnder fertochte omstannichheden yn Bagdad oankomt. Dizze missy fereasket it sammeljen fan yntel op lokaal nivo, dat docht tinken oan eardere Assassin's Creed-spultsjes.

Mirage beklammet de rol fan Basim as detektive en in Robin Hood-achtige figuer, en brûkte syn ferbining mei de minsken fan Bagdad om syn doelen te berikken. De gameplay-meganika kin lykwols finicky wêze, mei problemen yn klimmuorren en ûnbedoeld springen. De traversale meganika interferearje soms mei stealth-sekwinsjes, wêrtroch't de lokaasje fan 'e spiler ûnbedoeld wurdt iepenbiere.

Nettsjinsteande dizze gebreken biedt Assassin's Creed Mirage in nostalgysk werom nei de detective-gameplay fan 'e searje, en leveret in ferrassende tempoferoaring fan' e resinte ynstallaasjes rjochte op massive wrâlden en progressionsystemen.

