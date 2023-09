Assassin's Creed Mirage: A Return to the Roots of the Assassin's Creed Series

Assassin's Creed Mirage markearret in wichtige mylpeal foar Ubisoft Bordeaux, om't it de earste kear is dat de studio ûntwikkeling hat laat op in folsleine spielferzje. Bekend om har wurk oan Valhalla's Wrath of the Druids DLC, Bordeaux waard keazen om de slankere en mear rjochte Mirage te ûntwikkeljen, dy't oarspronklik bedoeld wie om DLC foar Valhalla te wêzen foardat se in standalone aventoer waard. Set yn 'e histoaryske stêd Bagdad, Mirage is fan doel om werom te gean nei de woartels fan' e Assassin's Creed-searje en hulde te jaan oan it orizjinele spultsje.

Ien fan 'e wichtichste aspekten fan Mirage is har klam op stealth en scouting, en bringt de klassike Assassin's Creed-gameplay werom. Sosjale blending hat in weromkear makke, wêrtroch spilers naadloos yn 'e mannichte kinne yngean en troch de drokke strjitten fan' e Round City fan Bagdad navigearje. Parkour is ek in promininte skaaimerk, om't spilers de stêd kinne trochrinne mei daken en akrobatyske bewegingen útfiere om fjochtsjen te foarkommen. Derneist is rappe reizen nei syngronisearre sichtpunten beskikber foar dyjingen dy't leaver in rappere manier fan ferfier hawwe.

De Round City sels is in yndrukwekkende setting, mei kanalen, grien, en ûnderskate distrikten mei arsjitektuer dy't docht tinken oan it earste Assassin's Creed-spiel. Elke wyk biedt in unike ûnderfining, lykas Karkh, in brûzjende merkstêd, en Abbasiyah, thús fan The House of Wisdom dêr't gelearden wiskunde en filosofy studearje. De oandacht foar detail yn it ûntwerp fan 'e stêd foeget ta oan' e immersive ûnderfining fan Mirage.

Neist de stêd yntrodusearret Mirage ek gebieten bekend as The Wilderness, en biedt in mear iepen en útwreide omjouwing fergelykber mei de moderne Assassin's Creed-spultsjes. Dizze gebieten biede in ferrassende feroaring fan tempo en binne net nedich om te ferkennen foar de wichtichste narrative-oandreaune ûnderfining fan Mirage. Oft spilers leaver de beheinde stedske ynstellings of de iepen woastenije, Mirage biedt it bêste fan beide wrâlden.

Hoewol Mirage him benammen rjochtet op de ûnderfiningen fan Basim Ibn Ishaq yn Bagdad, binne d'r ek mominten yn 'e moderne ferhaalline. Dizze mominten binne lykwols beheind, mei de klam op Basim syn reis. In oare opmerklike lokaasje yn it spul is de festing fan Alamut, dy't tsjinnet as trainingsgrûn foar de Hidden Ones en hat knikt nei eardere Assassin's Creed-oerlêst.

Mirage yntrodusearret nije gameplay meganika lykas in berucht systeem, dêr't NPCs sille reagearje op de spiler syn aksjes. Mislearre taken lykas zakkenrollen kinne resultearje yn NPC's dy't bewakers warskôgje en it beruchtingsnivo fan de spiler ferheegje. Om deteksje te foarkommen, kinne spilers strategyen brûke, lykas muzikanten omkeapje om ôfliedingen te meitsjen of as lêste ynstânsje mei te dwaan oan fjochtsjen.

Assassin's Creed Mirage biedt wat foar sawol lange fans as nijkommers yn 'e franchise. Fans sille de Peaske-aaien en ferwizings nei de bredere Assassin's Creed-oerlêst wurdearje, wylst nijkommers yn 'e searje kinne springe mei Mirage as har earste ûnderfining. Mei syn fokus op stealth, parkour, en in weromkear nei de woartels fan 'e searje, is Mirage ynsteld om in spannend en immersyf Assassin's Creed-aventoer te leverjen.

