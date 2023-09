Assassin's Creed Mirage: In weromkear nei de woartels fan 'e searje

De frijlitting fan iere previews foar Assassin's Creed Mirage suggerearret dat it spultsje in langferwachte weromkomst sil markearje nei de woartels fan 'e histoaryske fiksje-searje. Yn 'e rin fan' e jierren is de Assassin's Creed-franchise útwreide foarby syn oarspronklike útgongspunt, fol wurden mei komplekse plots, betiizjende kaarten, lange gameplay, en tal fan side-quests. Mirage liket dat lykwols te feroarjen troch in streamlined en stealth-rjochte ûnderfining oan te bieden.

Mirage fungearret as in prequel fan syn foargonger, Valhalla, en sintraal om 'e 9e ieuske dief en mytologyske boppeminsklike reynkarneare, Basim Ibn Ishaq, as hy navigearret troch de brûzjende stêd Bagdad. Ubisoft beloofde dat Mirage "yntym" soe wêze, mei in koartere spieltiid fan sawat 20 oeren en in mear lineêre ferhaalline yn ferliking mei Valhalla.

Iere reaksjes fan spilers binne foar in grut part posityf west. De previews markearje it weromkommen fan 'e klassike Assassin's Creed stealth-gameplay, mei in mear rjochte kaart dy't spilers net oerweldiget mei in mannichte fan ikoanen. IGN beskriuwt it spultsje as it bringen fan de searje werom nei har woartels op 'e bêste mooglike manier, wylst GameRant neamt dat Mirage sawol pure stealth beleanne as de metoade "it is stealth as gjinien libbet om der oer te fertellen".

Guon kritisy merken lykwols op dat it bestridingssysteem fan Mirage ienfâldich fielt en ynnovaasje mist. De bestriding bestiet út deselde fertroude oanfal, dodge, parry, en tsjinoanfal routine sjoen yn in protte tredde-persoan games. De feardigensbeam liket ek net ynspirearjend, en rjochtet him op ferbetteringen fan 'e earn-begelieder fan' e haadpersoan en ynventarisbehear ynstee fan spannende nije kapasiteiten yn te fieren.

Nettsjinsteande dizze lytse neidielen suggerearje algemiene yndrukken dat Mirage de essinsje fanget fan wat de Assassin's Creed-searje yn it earste plak populêr makke. De nije ynstelling en de klam op sosjale stealth-meganika jouwe in nostalgyske ûnderfining foar fans dy't sochten nei in weromkear nei de woartels fan 'e franchise.

Assassin's Creed Mirage is ynsteld om op oktober 5 frij te litten foar PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, en Windows.

