Sineeske ferbod op iPhones weaget op Aziatyske oandielen

Oandielen yn Aazje wurde ferwachte dat se in troch technyk liede daling op Wall Street folgje, om't soargen groeie oer de ynfloed fan in Sineesk ferbod op Apple's iPhones. Equity benchmarks yn Japan en Hong Kong binne ôfnommen, wylst dy foar Austraalje en de FS flak bliuwe yn iere Aziatyske hannel. De Nasdaq 100 foel doe't Apple-oandielen ferdwûnen, wêrtroch $ 190 miljard yn wearde ferdwûn. It Sineeske ferbod op iPhones is ynsteld om út te wreidzjen nei regear-stipe ynstânsjes, steatsbedriuwen, en ferskate steatsbedriuwen en regearingskontroleare organisaasjes. Dit stelt útdagings net allinich foar Apple, mar ek foar oare grutte techbedriuwen dy't sterk fertrouwe op Sina.

Hoewol Apple net wierskynlik in wichtige finansjele ynfloed sil hawwe fan 'e beheiningen, om't regearingsamtners wierskynlik al de produkten fan it bedriuw mijden, kinne de bredere gefolgen de banen beynfloedzje yn it lân wêr't de measte iPhones wurde gearstald. De oanhâldende groei fan 'e tech-yndustry, dreaun troch keunstmjittige yntelliginsje en spekulaasjes oer de rinteferhegingen fan' e Federal Reserve, hat laat ta útwreide wurdearrings. Guon saakkundigen suggerearje dat de yndustry is ryp foar in korreksje.

Hannelers besjogge ek ekonomyske gegevens fan 'e Feriene Steaten nau, benammen solide sifers foar wurkleazens dy't de saak fersterkje foar de Fed om ferhege rintetariven te behâlden. Amtners fan 'e Federal Reserve sille gegevens moatte analysearje om te besluten oer de takomst fan rintetariven. Underwilens is de euro weromlutsen fanwegen swakke groei yn 'e eurosône, en de onshore yuan hat in hast 16-jier leech berikt te midden fan tanimmend pessimisme foar de ekonomy fan Sina. Oaljeprizen binne ek foar in twadde opienfolgjende dei ôfnommen nei in rally fan njoggen sesjes.

Gearfetsjend, it Sineeske ferbod op iPhones hat soargen makke yn 'e techsektor, wat liedt ta in daling yn Aziatyske oandielen. De ynfloed op Apple kin beheind wêze, mar de bredere gefolgen foar techbedriuwen dy't op Sina fertrouwe, kinne signifikant wêze. Derneist drage oare faktoaren, lykas útwreide wurdearrings en Amerikaanske ekonomyske gegevens, by oan 'e volatiliteit fan' e merk.