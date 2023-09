Gearwurking tusken Japan en ASEAN yn digitale transformaasje

Yn it hjoeddeiske digitale tiidrek belibbet de wrâld in tanimming fan techno-nasjonalisme, proteksjonisme, en de fragmintaasje fan technologyen. Yn it ljocht fan dizze útdagings kin gearwurking tusken Japan en de Feriening fan Súdeast-Aziatyske Naasjes (ASEAN) op it mêd fan digitale transformaasje ynstruminteel wêze by it fêststellen fan multilaterale regels oer digitaal bestjoer.

Maria Monica Wihardja, in besite oan it ISEAS-Yusof Ishak Ynstitút yn Singapoer, is fan betinken dat dizze gearwurking it potinsjeel hat om te tsjinjen as in knooppunt foar it effektyf oanpakken fan de earderneamde problemen. Wihardja, dy't de 2023-ûntfanger wie fan it Nikkei Asia Scholarship foar belofte ûndersikers en ekonomen út ASEAN, Sina en Yndia, beklammet it belang fan it fêststellen fan multilaterale regels om in gearhingjende en ynklusive oanpak fan digitaal bestjoer te garandearjen.

Digitale transformaasje omfettet de djippe feroaringen dy't brocht wurde troch de oanname en yntegraasje fan digitale technologyen yn ferskate aspekten fan 'e maatskippij en de ekonomy. It omfettet foarútgong yn gebieten lykas gegevensanalytyk, keunstmjittige yntelliginsje, cloud computing, en it Internet of Things. Dizze technologyske foarútgong hawwe it potensjeel om ekonomyske groei te driuwen, produktiviteit te ferbetterjen en de kwaliteit fan it libben te ferbetterjen.

De opkomst fan techno-nasjonalisme en proteksjonisme stelt lykwols wichtige útdagings foar de wrâldwide digitale ekonomy. Lannen prioritearje hieltyd mear har nasjonale belangen en implementearje belied dat de wrâldwide stream fan gegevens en technologyen hinderet. Dizze fragmintaasje fan technologyen bedriget net allinich ynnovaasje, mar ûndermynet ek ynspanningen om dringende wrâldwide problemen oan te pakken, lykas klimaatferoaring en folkssûnens.

Troch gearwurking te stimulearjen tusken Japan en ASEAN, in regio bekend om syn dynamyske digitale lânskip en groeiende digitale ekonomy, kinne multilaterale regels oer digitaal bestjoer ûntwikkele wurde. Dizze gearwurking soe net allinich in iepen en ynklusive oanpak fan digitale transformaasje befoarderje, mar ek helpe om de kloof te brêgen tusken ferskate nasjonale regeljouwingskaders.

Ta beslút, it partnerskip tusken Japan en ASEAN op it mêd fan digitale transformaasje hat it potinsjeel om multilaterale regels op digitaal bestjoer fêst te stellen. Dizze gearwurking is krúsjaal foar it oerwinnen fan de útdagings dy't steld wurde troch tanimmend techno-nasjonalisme, proteksjonisme en de fersnippering fan technologyen. Troch gear te wurkjen kinne Japan en ASEAN soargje foar in gearhingjende en ynklusive oanpak fan digitaal bestjoer, ekonomyske groei driuwe en wrâldwide problemen oanpakke.

Definysjes:

- Techno-nasjonalisme: De prioritearring fan nasjonale belangen yn 'e ûntwikkeling en kontrôle fan opkommende technologyen.

- Proteksjonisme: It oplizzen fan hannelsbarriêres en belied om ynlânske yndustry te beskermjen tsjin bûtenlânske konkurrinsje.

boarnen:

– Maria Monica Wihardja, visiting fellow at the ISEAS-Yusof Ishak Institute in Singapore. [boarne: ISEAS-Yusof Ishak Institute]

- It Nikkei Asia-stipendium foar belofte ûndersikers en ekonomen út ASEAN, Sina en Yndia. [boarne: Nikkei Azië]