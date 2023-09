De CEO fan Google befêstiget Search and AI Remain Core of Company's Mission

Google CEO Sundar Pichai hat befêstige dat sykjen en keunstmjittige yntelliginsje (AI) it primêre fokus fan 'e missy fan it bedriuw sil bliuwe. Yn in blogpost beklamme Pichai de ynset fan Google om in AI-earste bedriuw te wurden. Hy markearre ferskate wichtige ûntjouwings, ynklusyf ûndersyk by DeepMind, de skepping fan Tensor Processing Units, de frijlitting fan 'e AI chatbot Bard, en de Search Generative Experience (SGE).

Wylst Google foarútstribt mei har AI-inisjativen, hat it ek antytrustklachten en boetes te krijen yn ferskate jurisdiksjes, benammen yn 'e Feriene Steaten en de Jeropeeske Uny. Der binne soargen makke oer de dominânsje fan Google yn it sykbedriuw, online advertinsjesektor en Android-merk. It bedriuw is troffen mei substansjele boetes en twongen om har Android-brûkersbelied te feroarjen fanwege juridyske aksje.

Derneist hat Google beskuldigings te krijen fan it stellen fan persoanlike gegevens en kreative wurken fan brûkers om har AI-modellen te trenen, sûnder kredyt of kompensaasje te jaan oan 'e orizjinele makkers. Pichai rjochte lykwols dizze soargen oan en beloofde dat Google's AI-evolúsje ferantwurde soe wurde útfierd, rekken hâldend mei potinsjele risiko's.

Pichai merkte fierder op dat 15 Google-produkten mear as in heal miljard minsken en bedriuwen tsjinje, mei seis produkten dy't elk mear dan 2 miljard brûkers tsjinje. Android, oan 'e oare kant, is oanwêzich op sawat 3 miljard apparaten wrâldwiid.

Yn termen fan resinte AI-oandreaune produkten neamde Pichai dat generative AI wurdt brûkt troch ien miljoen brûkers yn Google Workspace. De technology wurdt ek brûkt om krityske behoeften oan te pakken, lykas oerstreamingsfoarsizzing, foarsizzing fan proteïnestruktuer, reduksje fan plestikfersmoarging, antibiotikaresistinsje, malaria-útroeiing, en beheinen fan klimaatferoaring yn 'e loftfeartyndustry.

Oer it algemien fersterket Pichai's blogpost de ynset fan Google foar sykjen en AI, en har ambysje om troch te gean mei it driuwen fan ynnovaasje yn dizze gebieten, wylst se bewust binne fan potensjele problemen en risiko's.

