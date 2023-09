De Valencia Digital Summit (VDS2023) is ynsteld om in baanbrekkend evenemint te wêzen dat weardefolle ynsjoch sil leverje yn it hjoeddeistige en takomstige lânskip fan keunstmjittige yntelliginsje (AI). As transformative technology is AI rap ûntstien as in krêftige krêft by it oandriuwen fan ynnovaasje en it herfoarmjen fan ferskate aspekten fan 'e maatskippij, ynklusyf sosjaal, ekonomysk en ynstitúsjoneel wolwêzen.

Organisearre troch Startup Valencia, sil it ynternasjonale tech-evenemint plakfine op 26 en 27 oktober yn 'e City of Arts and Sciences yn Valencia, Spanje. It sil yndustryeksperts, ûndersikers, fernijers, akademisy, ynvestearders en ynstitúsjonele lieders fan oer de hiele wrâld byinoar bringe. Troch in searje petearen en debatten is de top fan doel om sjen te litten hoe't AI in yntegraal diel fan ús libben wurdt en oanwêzigen ynsjoch jaan yn 'e takomst fan wurk, ûnderwiis, organisatoaryske evolúsje en sûnenssoarch.

It evenemint sil panielen en diskusjes hawwe oer ferskate ûnderwerpen yn ferbân mei AI. Ien paniel, mei de titel "Innovative AI Applications: Pioneering Solutions for Business Success," sil saakkundigen hawwe dy't har ûnderfiningen diele yn it benutten fan AI om konkurrinsjefermogen te ferbetterjen yn har respektive sektoaren. In oar paniel, "AI Venture Capital: Analysis of Trends and Opportunities in the AI ​​Market," sil ynvestearringsmooglikheden ûndersykje yn 'e dynamyske AI-merk.

De Valencia Digital Summit sil ek markearje de konverginsje fan technology en kreativiteit, de ynfloed fan ynnovaasje, en takomstige trends yn reizen. It sil ferdjipje yn it revolúsjonêre potinsjeel fan AI yn technyske stipe en wichtige etyske oerwagings oanpakke dy't ferbûn binne mei it benutten fan AI-krêft, wylst minsklike wearden en sosjaal wolwêzen behâlde.

De top wurdt ferwachte om mear dan 10,000 oanwêzigen út mear dan 80 lannen te lûken, wêrûnder 400 ynternasjonale ynvestearders mei in portefúlje fan mear dan € 8 miljard. Stipe troch organisaasjes lykas HP, Telefónica, Banco Sabadell, en it regear fan Spanje, sil de top tsjinje as in platfoarm foar startups om te ferbinen mei ynvestearders en kollaborateurs.

De groei fan 'e Valencia Digital Summit is opmerklik west, mei in 1,500% ferheging fan oanwêzigen sûnt syn oprjochting yn 2018. Dizze groei hat it Falensiaanske ekosysteem fersterke as it tredde grutste yn Spanje yn termen fan ynvestearringsvolumint, mei mear dan 1,200 startups en mear as De lêste jierren is € 700 miljoen ynvestearre.

Startup Valencia, de organisator fan it evenemint, is in non-profit organisaasje wijd oan it befoarderjen en fertsjinwurdigjen fan it Valenciaanske tech- en ynnovaasje-ekosysteem. It hat mear dan 350 meiwurkers sammele en genietet fan stipe fan opmerklike partners lykas Google, HP, Banco Sabadell, en Telefónica, ûnder oaren.

De Valencia Digital Summit 2023 belooft in spultsje-feroarjende evenemint te wêzen, dy't yndustrylieders en fisioenen byinoar bringe om it grutte potinsjeel fan keunstmjittige yntelliginsje en har ynfloed op 'e maatskippij te ferkennen. It is ynsteld om de takomst fan AI en har yntegraasje yn ferskate sektoaren foar de kommende jierren te foarmjen.

