Hypergryph kundiget nije Multiplayer Co-op Puzzle Adventure Platformer oan: POPUCOM

Hypergryph, de ûntwikkelder en útjouwer efter it populêre RPG en toer ferdigening hybride spultsje, Arknights, hat koartlyn har lêste titel, "POPUCOM" ûntbleate. Dizze kleurrike multiplayer co-op puzzel aventoer platformer biedt spilers in unike en spannende gameplay ûnderfining.

Set yn in libbendich parallel universum, POPUCOM set spilers yn kontrôle fan in Rainbow Popper, in apparaat dat wurdt brûkt om mislike Pomus-skepssels te bestriden troch kleurde kûgels op har te sjitten. Troch oerienkommende trije Pomus fan deselde kleur, spilers kinne elimineren dizze bedrigings en foarútgong troch nije stadia. Derneist sille spilers har sprongen korrekt moatte time, kleuren neffens feroarje, en unike meganismen aktivearje om troch de ferskate stadia te navigearjen.

De wrâld fan POPUCOM yntrodusearret ek recruitable begelieders ynklusyf Rollo de Bomb, Captain Kitty, Barrier Bot, en Power Kid, dy't sil helpe spilers by it oplossen fan puzels. It spultsje biedt sawol lokale split-screen as online co-op-modi mei cross-play-stipe, wêrtroch maksimaal fjouwer spilers kinne gearwurkje om 3D-platfoarmpuzzelstadia te feroverjen en mei te dwaan oan spannende mini-spultsjes.

Spannend, Hypergryph hat oankundige dat POPUCOM sil wurde toand op 'e Tokyo Game Show 2023 (TGS 2023). Oanwêzigen fan it evenemint sille de kâns hawwe om in earste blik op it spultsje te krijen en sels demo's te probearjen by de tentoanstelling. POPUCOM is ynsteld om te lansearjen yn 'e PlayStation Store foar sawol PS4 as PS5, lykas op Windows PC fia Steam en de Epic Game Store. Wylst in offisjele release datum is noch net iepenbiere, ynteressearre spilers kinne besykje it spultsje syn offisjele webside foar mear ynformaasje.

