Apple hat oankundige dat watchOS 10, de lêste update foar syn smartwatch, op 18 septimber te downloaden sil wêze. Dizze fernijing bringt wichtige feroarings oan 'e ynterface fan it horloazje en yntroduseart nije funksjes dy't brûkersûnderfining ferbetterje.

Ien fan 'e wichtige tafoegings yn watchOS 10 is de yntroduksje fan widgets, dy't Apple blikken neamt. Brûkers kinne no troch swipe en dizze widgets oanpasse, wêrtroch it makliker is om fluch tagong te krijen ta ynformaasje. It horloazje krijt ek in Smart Stack-widget, oandreaun troch masine learen, dy't de meast relevante widgets foar brûkers de hiele dei foarsizze en werjaan.

Fierder bringt watchOS 10 ferbetterings oan Siri-funksjonaliteit op 'e Apple Watch Series 9. Siri-kommando's sille no wurde ferwurke op it apparaat, soargje foar bettere privacy en kinne brûkers fragen stelle yn ferbân mei persoanlike sûnens- en fitnessgegevens fan 'e Health-app.

De fernijing omfettet ek in nije twadde-generaasje ultra wideband (UWB) chip, dy't kin detektearje as in HomePod tichtby is. As de brûker binnen fjouwer meter fan in HomePod mei UWB komt, lanseart it horloazje automatysk de Now Playing-funksje, wêrtroch brûkers de HomePod kinne kontrolearje of suggestjes ûntfange fan 'e Smart Stack.

Apple hat ek tagonklikensfunksjes ferbettere yn watchOS 10. Brûkers kinne no dûbeltikken mei har fingers op deselde hân as it horloazje om ferskate aksjes út te fieren, lykas oproppen beantwurdzje of tagong krije ta de Smart Stack-widget.

Wat brûkersynterface oanbelanget, is it appraster opnij ûntwurpen. Ynstee fan it foarige huningraatraster, wurde apps no werjûn as lytse sirkulêre ikoanen dy't fertikaal rôlje, wêrtroch it makliker is om de winske apps te lokalisearjen en tagong te krijen. Dêrneist is de kant knop funksjonaliteit is feroare; in inkele parse bringt no brûkers nei it kontrôlesintrum, wylst in dûbele parse de Apple Wallet foar NFC-betellingen opbringt.

WatchOS 10 leveret in mear yntuïtive en ynteraktive brûkersûnderfining, wêrtroch't de Apple Watch fielt as in miniatuer iPhone. Mei syn oanpasbere widgets, ferbettere Siri-mooglikheden, en ferbettere tagonklikensfunksjes, soarget Apple derfoar dat syn smartwatch in weardefol ark bliuwt foar brûkers yn har deistich libben.

