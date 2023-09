Apple publisearret koalstofneutrale Apple Watch-modellen yn besykjen om emissies te ferminderjen

By

Apple kundige tiisdei oan dat it koalstofneutrale ferzjes fan trije fan har Apple Watch-modellen yntrodusearret as ûnderdiel fan har ynset om koalstofneutraal te wurden troch 2030. Dizze nije modellen sille in grien logo op har doazen hawwe om har duorsumens oan te jaan.

De mearderheid fan 'e emissiereduksje yn dizze horloazjes komt fan it brûken fan skjinne elektrisiteit tidens it fabrikaazjeproses. Apple die bliken dat 300 fan har leveransiers har ek ynsette foar it brûken fan skjinne enerzjy foar Apple-produksje.

It ferfiernetwurk fan Apple, dat sterk fertroude op fleantugen, bleau lykwols in wichtige boarne fan útstjit. Om dit oan te pakken, is Apple fan plan mear horloazjes te ferfieren troch boaten, treinen en oare net-loftmetoaden om emissies te ferminderjen.

Foar de trije koalstofneutrale Apple Watch-modellen sil de helte fan 'e ferstjoeringen per gewicht wurde ferpleatst troch net-loftmetoaden. Apple-bestjoerders ferklearre dat dizze ferskowing sil helpe om brânstofferbrûk te ferminderjen en minder koalstofútstjit te meitsjen.

Troch dizze ferfiermetoade te brûken, is Apple fan doel legere útstjit te hawwen dan eardere horloazjemodellen. Foar alle oerbleaune útstjit sil it bedriuw koalstofkompensaasjes keapje om koalstofneutraliteit te garandearjen.

De Apple Watch Series 9, Apple Watch SE, en Apple Watch Ultra 2 mei it nije griene logo sille signifikant legere útstjit hawwe yn ferliking mei eardere produkten. Benammen de nije klimaatfreonliker aluminium Series 9 mei in sportloopband sil 8.1 kg (18 lb) emissies hawwe oerbleaun nei Apple's feroarings.

Derneist wurket Apple oan it brûken fan mear recycled materialen yn har produkten. De nije horloazjes hawwe oanpaste legeringen fan aluminium en titanium makke fan recycled materialen, lykas batterijen dy't allinich recycled kobalt befetsje. Apple is fan plan om dizze duorsume praktiken yn 'e takomst út te wreidzjen nei mear fan har produkten.

Nettsjinsteande de ferskowing nei duorsumens, beklamme Apple dat de koalstofneutrale ferzjes fan har horloazjes itselde wurde prize as de standertmodellen. It bedriuw is fan doel om dizze wizigingen mooglik en replikabel te meitsjen foar oare bedriuwen.

