Apple ûntbleatet Watch 9 mei nije chip en ferbettere funksjes

Apple hat de lêste tafoeging oan har smartwatch-opstelling yntrodusearre - de Watch 9. Dit bywurke apparaat wurdt oandreaun troch in fluggere S9-chip, dy't 5.6 miljard transaksjes per sekonde kin behannelje. De ferbettere prosessor makket effisjinter "op-apparaat" operaasjes mooglik, ynklusyf rapper Siri-kommando's. Derneist yntroduseart de Watch 9 in nije metoade foar kontrôle, wêrtroch brûkers har wiisfinger en tomme kinne tikke tegearre om te ynteraksje mei ferskate funksjes op it horloazje. Dizze funksje fasilitearret taken lykas it beantwurdzjen fan petearen en it meitsjen fan foto's fan in iPhone.

Wat ferbining oanbelanget, hat de Watch 9 in nije 'U2' ultra-brede band-chip. Dizze technology stelt brûkers yn steat om fluch pleatste iPhones en oare Apple-apparaten fluch te lokalisearjen. Fierder is it skerm fan 'e smartwatch no helderder, mei in maksimale helderheid fan 2,000 nits, wat de sichtberens yn ferskate ljochtomstannichheden ferbetterje.

De Watch 9 behâldt de batterijlibben fan syn foargonger, en duorret oant 18 oeren op ien lading. Boppedat hat Apple in nije kleuropsje yntrodusearre, roze, om brûkers mear karren foar personalisaasje te jaan.

Njonken de Watch 9 yntrodusearre Apple ek de Watch Ultra 2, in upgrade nei it high-end model fan ferline jier. Útrist mei deselde S9-chip, biedt de Ultra 2 in oanpast horloazjegesicht en in signifikant helderder skerm, mei in maksimale helderheid fan 3,000 nits. De batterijlibben bliuwt ûnferoare, by 36 oeren normaal gebrûk en 72 oeren yn modus mei leech enerzjy.

Wylst de S9-chip de primêre ferbettering is yn sawol de Watch 9 as Watch Ultra 2, Apple hat keunstmjittige yntelliginsje (AI) subtiler yn har apparaten opnomd, en yntegreart it yn 'e funksjonaliteiten fan' e apparaten sûnder de technology eksplisyt te markearjen.

Nettsjinsteande ferwachtings foar nije sûnens- en wolwêzensensors, yntrodusearje de lêste Apple Watches gjin tafoegings op dit gebiet. Dizze weglating markeart in trend yn 'e merk foar wearables, wêr't fierdere sensorferbetteringen ôfnimmend rendemint kinne leverje foar sawol fabrikanten as brûkers.

Gearfetsjend biede de Watch 9 en Watch Ultra 2 fan Apple opmerklike ferbetteringen yn prestaasjes troch de nije S9-chip. De apparaten litte ferbettere kontrôlefunksjes sjen, mei de mooglikheid om funksjes te betsjinjen fia fingertap-stjoerings. Wylst sûnens- en wolwêzensensors net feroare bliuwe, wjerspegelet de fokus op AI-yntegraasje Apple's ynset om ynnovative technology yn har apparaten op te nimmen.

Definysjes:

- S9-chip: De prosessor dy't de Watch 9 en Watch Ultra 2 oandriuwt, by steat om 5.6 miljard transaksjes per sekonde te behanneljen.

- Ultra-brede band-chip: In technology dy't de rappe detectie fan ferkeard pleatste Apple-apparaten mooglik makket.

- Nits: In mjitte fan helderheid foar byldskermen.

Boarnen: -

- Adrian Weckler, Iersk ûnôfhinklik