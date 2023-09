Apple geroften om nije FineWoven Band foar Apple Watch frij te litten

Geroften suggerearje dat Apple in nije FineWoven-band foar de Apple Watch kin ûntbleate by it iPhone 15-evenemint fan hjoed. Twitter-leaker Kosutami lekte ôfbyldings fan 'e band, toant har ûntwerp en suggerearret dat Apple soe gean nei mear ekologyske materialen foar har aksessoires.

Spekulaasjes jouwe oan dat Apple syn besteande silikonrubber, fluorelastomer, en learen bands mooglik kin ferfange troch duorsume alternativen. Dit slút oan by de oanhâldende ynset fan it bedriuw foar miljeuferantwurdlikens.

Wylst de bylden fan 'e FineWoven-band in glimp jouwe fan wat te ferwachtsjen, binne de earste reaksjes mingd. Guon sjoggers hawwe har soargen útsprutsen oer it uterlik fan 'e band, en seagen it as tin en delikaat yn fergeliking mei de eardere learoffers. It bliuwt te sjen oft de FineWoven-band sil foldwaan oan de kwaliteitsnoarmen ynsteld troch Apple's ferline aksessoires.

Wy sille dúdlikens hawwe oer de autentisiteit fan dizze lekken en fierdere details oer de nije Apple Watch-bands tidens it iPhone 15-evenemint. Njonken nije bands wurdt ek ferwachte dat Apple de Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, en de iPhone 15-opstelling sil yntrodusearje.

Bliuw op 'e hichte as wy alle oankundigingen fan it Apple iPhone 15-evenemint live dekke. Wy sille wiidweidige dekking leverje fan 'e iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, iOS 17, en watchOS 10.

boarnen: Twitter-leaker Kosutami