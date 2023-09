Apple hat de yntroduksje oankundige fan in nij premium materiaal foar Apple Watch-bands en iPhone 15 gefallen neamd FineWoven. Dit materiaal ferfangt de eardere learoffers dy't yn kwaliteit ôfnommen binne. It beslút om materialen te wikseljen waard ek dreaun troch de wichtige koalstoffoetôfdruk ferbûn mei learproduksje op Apple's skaal.

FineWoven is in microtwill materiaal makke fan 68 prosint postconsumer recycled materiaal. It hat in sêfte en suede-achtige tekstuer, en biedt in noflik gefoel foar Apple Watch-bands. De bands sille wurde foarsjoen fan Magnetic Link en Modern Buckle slutingen foar tafoege gemak en feiligens.

Wat iPhone 15-gefallen oanbelanget, sil FineWoven Apple's MagSafe-ekosysteem stypje, wêrtroch brûkers maklik magnetyske opladers, wallets en oare aksessoires kinne heakje. Dit soarget foar kompatibiliteit mei it ekosysteem fan Apple, wylst it in duorsumer alternatyf foar lear biedt.

In protte klanten hawwe ûntefredenens útsprutsen mei Apple's ôfnimmende kwaliteit fan kûleargefallen. Produsinten fan tredden wurde lykwols ferwachte dat se dit gat folje troch goedkeap learen koffers of hegere kwaliteitsalternativen te leverjen dy't in premium priis rjochtfeardigje.

It FineWoven-materiaal bringt in frisse oanpak foar stofkoffers, om't Google har seleksjes foar stofkoffers útfaseare en se ferfong troch silikonopsjes. Apple's ynfal yn stofkoffers presintearret in spannende kâns foar brûkers om in nij uterlik en gefoel te belibjen.

