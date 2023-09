Apple's M3-oandreaune MacBooks fertrage oant takom jier, analyst foarseit

Apple-analist Ming-Chi Kuo die bliken dat de heechferwachte M3-oandreaune MacBooks net wierskynlik foar it ein fan dit jier sille wurde frijlitten. Wylst d'r gjin konkrete geroften west hawwe oer de lansearringsdatum fan dizze folgjende generaasje laptops, hat Bloomberg's Mark Gurman earder suggerearre dat Apple de M3-chip soe yntrodusearje yn "yngongsnivo" Macs tidens in evenemint yn oktober. It wurdt spekulearre dat de nije 13-inch MacBook Pro, 13- en 15-inch MacBook Air, en Mac Mini de M3-chip kinne hawwe, dy't ferwachte wurdt effisjinter te wêzen mei syn 3nm-proses. Gurman is fan betinken dat dizze produkten it kommende jier sille wurde ûntbleate.

It soe lykwols net ferrassend wêze as Apple besleat de lansearring fan 'e MacBooks út te stellen. Yn it foarige jier sloech Apple de yntroduksje fan nije Macs oer tidens har evenemint yn oktober en iepenbiere ynstee de MacBook Pro mei M2 Pro en M2 Max-chips yn jannewaris. Nettsjinsteande dit neamt Kuo spesifyk MacBooks yn syn post, wêrtroch't de mooglikheid fan in nije iMac yn 'e hjerst fan 2023 oankomt.

De ynfiering fan 'e M3-chip wurdt tige ferwachte ûnder Apple-brûkers en tech-entûsjasters. It wurdt ferwachte dat it signifikante ferbetteringen sil bringe yn prestaasjes en enerzjyeffisjinsje yn ferliking mei de foarige M-searje-chips. De oergong nei Apple's proprietêre silisium is oant no ta suksesfol west, mei't de M1-chip positive resinsjes krige foar syn yndrukwekkende snelheid en enerzjy-effisjinsje.

Hoewol de fertraging yn 'e frijlitting fan' e M3-oandreaune MacBooks guon teloarstelle kin, jout it Apple ek mear tiid om it produkt te ferfine en in soepele oergong foar brûkers te garandearjen. Lykas altyd stribbet Apple nei it leverjen fan top-of-the-line technology en ynnovative funksjes yn har apparaten.

boarnen:

- Auteur: Emma Roth

- Ofbylding: Amelia Holowaty Krales / The Verge