Apple stelt de frijlitting fan M3-oandreaune MacBooks út

Apple's plannen om dit jier MacBooks frij te litten oandreaun troch de nije M3-prosessor kinne fertrage wurde, neffens Apple-analist Ming-Chi Kuo. Dit tsjinsprekt eardere rapporten dy't suggerearje dat de nije MacBooks yn septimber te krijen binne. De geroften waarden oandreaun troch de bewearing fan Bloomberg-reporter Mark Gurman dat Apple yn oktober syn gewoane Mac-rjochte barren ôfskaalde, en hingje op in mooglike stille release fan in nij produkt fia in parseberjocht.

Apple hâldt typysk eveneminten om har nije chiplansaasjes oan te kundigjen, dus it is net wierskynlik dat it bedriuw de M3 allinich soe ûntbleate fia in parseberjocht. Spekulaasjes suggerearje dat Apple de M3-chipset kin yntrodusearje yn in bywurke 24-inch iMac, om't dat apparaat sûnt 2020 net is bywurke en noch altyd de ferâldere M1-chip brûkt.

Gewicht tafoegje oan Kuo's rapport is it feit dat Apple dit jier al oandacht hat jûn oan har Macs, mei de oankundiging fan in nije 15-inch MacBook Air, Mac Studio en Mac Pro yn juny. Nettsjinsteande de mooglike fertraging is it dúdlik dat Apple har taret op de frijlitting fan M3-oandreaune apparaten. Rapporten jouwe oan dat Apple in jier oanbod fan chipmaker TSMC's N3 (3nm) knooppunt hat befeilige, wêrop de M3 nei alle gedachten boud is.

As de M3 dit jier wurdt lansearre, wurdt ferwachte dat it beskikber is yn mar in pear apparaten, lykas eardere rapporten suggerearje dat de M3 Pro- en M3 Max-modellen sille wurde holden oant 2024. De M3 wurdt ferwachte in signifikante prestaasjesferbettering te bringen oan Apple's opstelling, boppe de ynkrementele upgrade oanbean troch de M1.

Op dit stuit hat Apple gjin offisjele útspraken makke oangeande de frijlitting fan M3-oandreaune MacBooks. Histoarysk hâldt Apple har fall Mac-evenemint yn 'e midden fan oktober, mei oankundigingen dy't de wike derfoar barre. Dêrom moat it net te lang duorje foardat wy mear ynformaasje hawwe fan it bedriuw.

boarnen:

– Luke Larsen / Digital Trends

- Bloomberg