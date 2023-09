Apple is ynsteld om har lêste iPhone oan te kundigjen op har jierlikse hjerstevenemint op 12 septimber. Ien fan 'e promininte wizigingen dy't ferwachte binne is de skeakel fan' e Lightning-ferbining nei USB-C. Hoewol dizze feroaring wat oerlêst kin feroarsaakje foar brûkers, is it mandaat troch in nije regeljouwing fan 'e Jeropeeske Uny dy't fereasket dat elektroanyske apparaten foar 2024 binne foarsjoen fan USB-C-poarten.

De ferhuzing nei USB-C hat as doel it gemak fan konsuminten te ferbetterjen en e-ôffal te ferminderjen. Mei de switch kinne brûkers deselde lader brûke foar har iPhone, MacBook, Nintendo Switch en Beats-koptelefoan. Dit betsjut dat minder kabels sille einigje op stortplakken, om't brûkers har lader net langer hoege te ferfangen by elke oankeap fan nije apparaten.

De oerstap nei USB-C betsjut lykwols dat brûkers dy't op it stuit fertrouwe op Lightning-connectors sille moatte ynvestearje yn nije USB-C-laders. Dit kin resultearje yn ekstra útjeften foar konsuminten, benammen as se fereaskje meardere opladers foar ferskate lokaasjes of apparaten.

Nettsjinsteande it inisjele ûngemak wurdt ferwachte dat de oergong nei USB-C brûkers op 'e lange termyn profitearje sil. It sil it oplaadproses foar ferskate apparaten streamlynje en bydrage oan it ferminderjen fan elektroanysk ôffal.

Wylst Apple profitearje kin fan 'e ferkeap fan nije USB-C-laders, is it oerkoepeljende doel om te foldwaan oan' e EU-regeljouwing en in mear standerdisearre oplaadûnderfining foar konsuminten te leverjen. De skeakel sil Apple ôfstimme mei oare grutte techbedriuwen dy't USB-C al hawwe oannommen as in universele standert.

Nettsjinsteande it tydlike gedoe, is de oerstap nei USB-C úteinlik in positive feroaring dy't it gemak sil ferbetterje en bydrage oan in mear duorsume takomst foar elektroanyske apparaten.

