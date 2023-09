De iPhone 15 Pro Max hat wat grutte feroaringen ûndergien, en mei dizze wizigingen komt in nije startpriis fan $ 1,199 foar it 256GB-model. De Pro Max fan ferline jier begon by $ 1,099, mar hie allinich 128 GB opslach. De nije iPhone biedt mear opslach, mar tsjin in hegere priis.

Apple sil sawol de iPhone 15 Pro as 15 Pro Max op 22 septimber frijlitte, mei foarbestellingen dy't dizze freed begjinne. Geroften sirkulearje al moannen dat Apple de priis soe ferheegje fanwegen de lineupwizigingen, lykas de yntroduksje fan in boarstele titanium-legeringframe en tinnere rânen. De nije iPhone 15 Pro Max hat ek in rappere A17 SoC mei yntegreare GPU dy't ray tracing stipet.

It is wichtich om te notearjen dat de priis fan $ 1,199 foar it 256GB-model gjin priisferheging is, om't Apple ferline jier itselde bedrach yn rekken brocht foar deselde opslachkapasiteit. De goedkeapere opsje mei 128 GB opslach is lykwols net mear beskikber.

Neist de priis- en opslachferoarings hat Apple ek wat oare opmerklike updates makke oan har iPhones. It bedriuw hat úteinlik de ferâldere Lightning-poarte ferfongen troch USB-C-poarten oer har tillefoans, ynklusyf de AirPods Pro. De USB-C-poarte stipet de rappere USB 3-standert mei oerdrachtsnelheden fan maksimaal 10Gbps. Brûkers sille lykwols in USB 3 type C-kabel apart moatte keapje.

Fierder stipet de iPhone 15-searje no Qi2-opladen, wat de nije oplaadstandert fan Apple is basearre op har eigen MagSafe-opladen. De Pro-modellen hawwe ek de âlde ring- / trillingswitch ferfongen mei in oanpasbere aksjeknop, fergelykber mei dy fûn op tillefoans fan Apple Watch Ultra-searje.

Njonken de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max hat Apple ek de iPhone 15 en 15 Plus-modellen oankundige. Dizze modellen hawwe it Dynamic Island en erven de A16 Bionic-chips fan 'e Pro-modellen fan ferline jier. De startprizen foar de iPhone 15 en 15 Plus bliuwe itselde as ferline jier op $ 799 en $ 899 respektivelik.

Oer it algemien komt de nije iPhone 15 Pro Max mei in hegere startpriis, mar it biedt mear opslach en in oanbod fan nije funksjes en ferbetterings yn ferliking mei syn foargonger.

