Apple sil de iPhone Mini-searje stopje mei de frijlitting fan iPhone 15

Jûn is Apple ynsteld om har heul ferwachte iPhone 15-searje te ûntbleatsjen, wat wierskynlik it ein fan 'e iPhone Mini-opstelling sil markearje. De iPhone Mini, in pear jier lyn yntrodusearre, hat wraksele mei beheinde populariteit ûnder brûkers dy't leaver lytsere telefoans.

Spekulaasjes oer it stopjen fan 'e iPhone Mini sirkulearje sûnt it begjin fan 2023, en it liket derop dat Apple's beslút oerienkomt mei dizze geroften. Merkgegevens hawwe oantoand dat de fraach nei lytsere tillefoans relatyf lyts is yn ferliking mei de gruttere, mear funksje-rike modellen. As gefolch hat Apple besletten om har ynspanningen te rjochtsjen op 'e Pro-modellen om te foldwaan oan' e groeiende fraach.

Njonken de iPhone 15-searje wurdt ferwachte dat Apple de Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 en AirPods Pro sil lansearje by it evenemint. D'r binne ek rapporten dy't suggerearje dat Apple nije gefallen kin yntrodusearje foar de iPhone 15-searje by it stopjen fan har learen gefallen. Fierder oerwaget Apple syn hjoeddeistige opstelling fan silikonrubber en fluoroelastomer-aksessoires te stopjen as ûnderdiel fan har gruttere inisjatyf om oer te gean nei mear miljeu duorsume materialen.

Neffens in rapport fan MacRumours kin Apple syn hjoeddeistige aksessoires ferfange troch aksessoires makke fan miljeufreonlike materialen. Dit omfettet aksessoires lykas de iPhone Silicone Case mei MagSafe, Sport Band, Solo Loop, en AirTag Loop. It rapport neamt ek de mooglikheid dat in nij premium materiaal neamd FineWoven wurdt yntrodusearre foar dizze aksjes.

Mei dizze oergong wurdt ferwachte dat Apple frisse accessoire-ûntwerpen sil ûntbleate, lykas in "FineWoven" Apple Watch-band útrist mei in magnetyske gesp. Dizze stap nei duorsumer en miljeufreonliker materialen slút oan by de ynset fan Apple om in ferantwurdlik en foarútstribjend bedriuw te wêzen.

Oer it algemien belooft it evenemint fan fannacht spannende nije produkten en ynnovaasjes fan Apple te bringen, wylst se ôfskied nimme fan 'e iPhone Mini-searje. Lykas altyd bliuwt Apple de grinzen fan technology en ûntwerp ferstean om te foldwaan oan 'e hieltyd evoluearjende behoeften fan har klanten.

boarnen:

- Apple Event 2023 fannacht: Wannear en wêr te sjen? Wat komt der oan? Folsleine details binnen

- MacRumours rapportearje oer de mooglike oergong fan Apple nei duorsumer materialen