Apple wurdt ferwachte dat se hjoed har nije iPhone 15-opstelling sil lansearje, wylst se útdagings hawwe op 'e Sineeske merk en tanommen konkurrinsje. De iPhone stie ferline jier foar mear as de helte fan Apple's ferkeap, mar beheiningen foar merktagong yn Sina foarmje in bedriging foar it bedriuw. Derneist sil Apple te krijen hawwe mei Huawei Technologies, har toprivaal yn 'e premium smartphonemerk fan Sina oant Amerikaanske eksportkontrôles Huawei's tillefoanbedriuw fersteure. Ferline wike hat Huawei de Mate 60 Pro frijlitten, in high-end tillefoan dy't Sineesk makke chips brûkt, mooglik yn striid mei hannelsbeperkingen oplein troch de Amerikaanske regearing.

Yn in poging om in foarsprong op Apple te krijen, hat Huawei tafoegingsfunksjes opnommen lykas satellytoprop mei it brûken fan Sina's regear-stipe netwurk. Hoewol Apple's hjoeddeistige iPhone-opstelling omfettet satellytmooglikheden, binne se allinich bedoeld foar needsituaasjes. Apple sil wierskynlik rjochtsje op har nije produktopstelling tidens har evenemint hjoed op Apple Park haadkantoar, mei de grutte feroaring foar klanten in oerstap fan Apple's proprietêre "Lightning" oplaadkabels nei USB-C, yn oerienstimming mei Jeropeeske regeljouwing. Analysten foarsizze dat Apple dizze feroaring as in upgrade sil positionearje, en profitearje fan rappere gegevenssnelheden om fideo's fan hege kwaliteit oer te dragen op iPhones.

Analysten ferwachtsje ek dat Apple nije funksjes yntrodusearret lykas in "periscope" kameratechnology foar ferbettere zoommooglikheden, opwurdearre chips en titaniumgefallen. De wichtichste fraach is oft dizze funksjes sille wurde reservearre foar in nij high-end apparaat of as lytsere upgrades sille ek wurde makke oan goedkeapere modellen. Eksperts ferwachtsje dat Apple har gemiddelde priis per ferkocht tillefoan sil ferheegje om ynkomsten te ferheegjen, mar it bliuwt ûnwis oft de prizen oer de hiele breedte sille wurde ferhege of beheind ta premium ferzjes. Nettsjinsteande in delgong yn 'e wrâldwide smartphonemerk, belibbe Apple de minste delgong yn ferstjoeringen ûnder grutte smartphone-fabrikanten yn it twadde fearnsjier fan dit jier. De merk as gehiel hat lykwols noch altyd útdaagjende omstannichheden.

Observers sille ek op 'e útkyk wêze foar alle oanwizings oer Apple's plannen op it mêd fan generative keunstmjittige yntelliginsje. It bedriuw hat fragen krigen oer har yntinsjes oangeande dizze technology, mar d'r binne oant no ta in pear hints west. Spekulaasjes bliuwe oer oft Apple in avansearre foarm fan Siri sil werjaan of ynsjoch sil jaan yn har ûndersyks- en ûntwikkelingspogingen op dit gebiet.

