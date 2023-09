De oankomst fan 'e iPhone 15: wat te ferwachtsjen

Apple hat har lêste generaasje handset, de iPhone 15, ûntbleate op har "Wonderlust" -evenemint yn Cupertino. It apparaat behâldt in protte bekende funksjes, lykas de Dynamic Island cutout, no beskikber oer de heule line. Ien fan 'e meast opmerklike tafoegings is lykwols de bywurke poarte: USB-C.

Dizze stap fan Apple markeart in ferskowing nei ferbiningstanderdisearring, foar in part dreaun troch EU-wetjouwing. Wylst Apple ynearsten miskien net entûsjast wie oer de feroaring, is it úteinlik in positive ûntwikkeling foar konsuminten. De Lightning-poarte, yntrodusearre mear as in jier lyn, wurdt no útfased, mei't de iPad-line al oergiet nei de standerdisearre ferbining.

De Dynamic Island-funksje is ek ferbettere, no ynklusyf airline-ynformaasje. De iPhone 15 hat in Super Retina XDR-display, beskikber yn 6.1 inch en 6.7 inch foar it Plus-model. De haadkamera hat in yndrukwekkende 48 megapixel en brûkt pixelbinning om 24-megapixelôfbyldings mei hege resolúsje te produsearjen. Derneist biedt de handset ferbettere zoom mei 2x telefoto "optyske kwaliteit" foar skerpere foto's.

Masine-learmooglikheden binne opnommen yn 'e iPhone 15. It kin automatysk de oanwêzigens fan in persoan of húsdier (spesifyk katten en hûnen) yn it frame detektearje en it bokeh-effekt dêroer tapasse. De Smart HDR-modus is ek ferbettere, mei gebrûk fan djiptesensing yn 'e front-facing kamera om objekten better te ûnderskieden en in libbendiger kleurspektrum te leverjen.

Under de kap wurdt it apparaat oandreaun troch de nije A16 bionyske chip, mei in seis-kearn GPU. It hat ek Ultra Wideband-technology, dy't de FindMy-funksjonaliteit ferbettert, fergelykber mei de Apple Watch Series 9.

Oare opmerklike ferbetterings omfetsje ferbettere stimisolaasje om omjouwingslûd te minimalisearjen, lykas ek in nije Roadside Service-funksje foar satellytferbining, ûntwikkele yn gearwurking mei AAA. De iPhone 15 is te krijen yn giel, grien, blau, swart en roze.

Boarnen: Apple