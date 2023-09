Apple's iOS 17: Wat te ferwachtsjen fan 'e lêste iPhone-fernijing

Apple's oankommende iOS 17-fernijing is ynsteld om wichtige feroaringen oan jo iPhone te bringen. De lêste ferzje fan Apple's smartphone-software omfettet updates foar apps lykas Berjochten, Phone, FaceTime en Health, tegearre mei de yntroduksje fan in nije funksje neamd StandBy. It is lykwols wichtich om te notearjen dat iOS 17 allinich beskikber sil wêze foar iPhone Xs as nijere modellen.

Under de opmerklike upgrades yn iOS 17 binne ferbetteringen oan 'e Phone-app. Apple yntroduseart kontaktposters, oanpasbere kontaktkaarten dy't ferskine as jo ien belje, berjochtsje of FaceTime hawwe. Dizze kontaktkaarten kinne wurde personaliseare mei foto's, memoji's of tekst, wêrtroch in mear persoanlike touch kin wurde. Derneist sil Live Voicemail voicemailberjochten yn realtime transkrije as de beller in berjocht efterlit, wat it makliker makket om petearen te skermjen en wichtige berjochten op te heljen.

De Berjochten-app krijt ek in update mei de tafoeging fan in Check-In-funksje. Dizze funksje lit jo in freon of famyljelid ynformearje as jo nei in spesifike bestimming gean. As jo ​​langer duorje dan ferwachte of fan 'e baan gean, sil Check In jo in notifikaasje stjoere om te soargjen dat alles goed is.

FaceTime-brûkers sille bliid wêze om te witten dat iOS 17 de mooglikheid yntroduseart om fideoberjochten efter te litten foar miste petearen. Dizze funksje lit brûkers kommunisearje fia fideo, sels as de ûntfanger de oprop net beantwurdet.

Ien fan 'e unike tafoegings oan iOS 17 is StandBy-modus. Dizze funksje feroaret jo iPhone yn in tûk display as it wurdt opladen en oan 'e kant pleatst. It soarget foar maklike tagong ta widgets, notifikaasjes en oproppen.

Wat mentale sûnens oanbelanget, yntroduseart Apple in nije funksje neamd Mental Health binnen de Health-app. Dizze funksje helpt brûkers har geastlik wolwêzen te folgjen troch har te tastean har stimming te loggen en faktoaren te identifisearjen dy't it kinne beynfloedzje. Brûkers kinne ek beoardielingen foar mentale sûnens foltôgje en de ynformaasje diele mei har dokter om as nedich behanneling te sykjen.

Oer it algemien bringt iOS 17 ferskate spannende updates en funksjes om de iPhone-brûkersûnderfining te ferbetterjen. De software wurdt ferwachte dat se op 12 septimber útrolje.

boarnen:

- Boarnetitel: Apple's iOS 17: Wat te ferwachtsjen fan 'e lêste iPhone-fernijing

- Auteur: Daniel Howley

- Publikaasje: Yahoo Finance