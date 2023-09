Apple TV Plus nimt Godzilla op mei Monarch: Legacy of Monsters Trailer

Apple TV Plus giet troch mei syn rige hitshows mei it debút fan 'e earste trailer foar Monarch: Legacy of Monsters. De searje markeart Apple's ynfal yn 'e wrâld fan Godzilla, en belooft in echt goede televyzje-oanpassing fan 'e populêre monsterfranchise te leverjen.

Monarch: Legacy of Monsters is set yn Lionsgate's MonsterVerse, dat begûn mei de 2014 Godzilla reboot en omfettet films lykas Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters, en Godzilla vs. Kong. Foardat de franchise takom jier weromkomt yn teaters, is de tv-searje fan doel wat gatten yn Godzilla's eftergrûn yn te foljen.

It ferhaal folget legeroffisier Lee Shaw, portrettearre troch Wyatt Russell yn syn jongere dagen en Kurt Russell (de heit fan Wyatt) as in âldere ferzje. Lee wurket mei de meunsterorganisaasje Monarch en besiket letter de wrâld te warskôgjen foar de gefaren dy't er tsjûge hat. Njonken Lee ûntdekke in broer en suster geheimen oer Monarch, en foegje in oare laach fan yntriges ta oan it plot.

Hoewol in protte details oer it plot fan 'e show bliuwe net bekend makke, makket de trailer grif yndruk yn termen fan fisuele en skaal. Monarch: Legacy of Monsters liket op par te wêzen mei de grandeur fan 'e MonsterVerse-films, mei yndrukwekkende meunsters, spannende setstikken, en in boeiende close-up fan Godzilla.

Apple hat dúdlik gjin kosten sparre om dizze epyske searje ta libben te bringen. De produksjewearden op it skerm jouwe in tasizzing oan om rjocht te dwaan oan 'e leafste Godzilla-franchise. Wylst d'r altyd de kâns is op teloarstelling, basearre op wat wy oant no ta hawwe sjoen, hat it it potensjeel om ien fan 'e bêste tv-sjo's fan 2023 te wurden.

Monarch: Legacy of Monsters is ynsteld op premjêre op 17 novimber op Apple TV Plus.

