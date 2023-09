Apple kundige koartlyn de frijlitting fan har Apple Watch Series 9 oan, dy't it beweart syn earste koalstofneutraal produkt te wêzen. Hoewol dit yndie in stap foarút is, is it essensjeel om it gruttere byld fan 'e miljeu-ynfloed fan it bedriuw te ûndersykjen ynstee fan allinich te fokusjen op de duorsumens fan in yndividueel produkt.

De koalstofneutrale status fan 'e Apple Watch Series 9 jildt allinich foar spesifike kombinaasjes fan gefallen en bands. Derneist is Apple fan doel de ferkeap fan learen aksessoires te stopjen, lykas horloazjebands en tillefoankoffers, om de útstjit fan broeikasgassen te minimalisearjen. By it evaluearjen fan 'e klimaatferplichtingen fan in bedriuw is it lykwols krúsjaal om fierder te sjen dan yndividuele produktduorsumens en de algemiene reduksje fan miljeu-ynfloed te beskôgjen.

Apple is fan doel koalstofneutraliteit te berikken yn 2030, in krityske mylpeal fertsjintwurdiget dêr't wy it bedriuw moatte beoardielje. Wat de Apple Watch Series 9 oanbelanget, sille de selekteare koffer- en bandkombinaasjes fan dit model, tegearre mei de Apple Watch Ultra 2 en Apple Watch SE, in logo drage dat koalstofneutraliteit oanjout. Apple skriuwt emissiereduksjes yn it produksjeproses ta oan ferbetterings fan materiaal, elektrisiteit en ferfier, ynklusyf ferhege oannimmen fan skjinne enerzjy troch leveransiers. Alle oerbleaune útstjit wurde kompensearre troch natuer-basearre projekten, lykas herboskbou-inisjativen dy't de CO2-opname ferbetterje. Fierder belooft Apple it ferwachte elektrisiteitsgebrûk fan klanten te passen foar it opladen fan koalstofneutrale Apple Watch-modellen troch te ynvestearjen yn projekten foar duorsume enerzjy.

As ûnderdiel fan har ynset foar duorsumens hat Apple lear ferfongen troch in mikrotwill-materiaal neamd FineWoven, beweare dat it signifikant legere koalstofútstjit hat yn ferliking mei lear. Dizze oergong is rjochte op it ferminderjen fan broeikasgassen fan fee, dat metaan útstjit, in krêftich broeikasgas dat de klimaatferoaring fergruttet.

Hoewol it ferminderjen fan útstjit fan spesifike boarnen lykwols wichtich is, reflektearret it net needsaaklik de algemiene foarútgong dy't in bedriuw makket nei har klimaatdoelen. In bedriuw kin ien produkt minder koalstofyntinsyf meitsje, mar dizze prestaasje kompensearje troch gruttere hoemannichten fan dat produkt te ferkeapjen, wat liedt ta deselde of sels ferhege broeikasgassen.

Apple syn lêste miljeu foarútgong rapport jout in delgong yn bruto koalstof útstjit, mei it bedriuw produsearret it ekwivalint fan 20.6 miljoen metryske ton koalstofdiokside yn 2022. Om te foldwaan oan syn klimaat doelen, Apple moat berikke net-nul útstjit oan it ein fan it desennium. It is wichtich dat de foarútgong trochgiet, lykas oantoand troch de rol fan Octavia Spencer as Mother Nature yn in skit tidens Apple's resinte evenemint, en herinnert it bedriuw har mem net te teloarstellen.

Boarnen: Apple