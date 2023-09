Apple iepenet applikaasjes foar jierliks ​​ûndernimmerskamp, ​​wreidet út foar lânseigen ûntwikkelders

Apple hat oankundige dat it no applikaasjes akseptearret foar har jierlikse Entrepreneur Camp, in inisjatyf dat ferskaat en ynklusiviteit yn 'e tech-yndustry befoarderet. As ûnderdiel fan har útwreidingspogingen hat Apple har útwreide ek útwreide om ynheemse ûntwikkelders op te nimmen.

It Entrepreneur Camp biedt ûnderfertsjintwurdige oprjochters en ûntwikkelders mei mobile app-basearre bedriuwen tagong ta in avansearre technologylab. It doel fan it programma is om dizze ûndernimmers de ark en stipe te jaan dy't se nedich binne om te slagjen yn 'e kompetitive techsektor.

Troch de unike útdagings te erkennen foar oprjochters út ûnderfertsjintwurdige mienskippen, benammen yn 'e technologysektor, set Apple har yn om kânsen te bieden foar dizze persoanen om te bloeien. Troch applikaasjes te iepenjen foar har Entrepreneur Camp, noeget Apple talintfolle en aspirant ûndernimmers út om oan te freegjen en te profitearjen fan dizze immersive ûnderfining.

Ynteressearre persoanen kinne har oanfreegje foar it programma tusken no en septimber 24. Organisaasjes meie maksimaal trije leden stjoere om it kamp by te wenjen, op betingst dat se foldogge oan de kritearia dy't beskreaun binne op Apple's ûntwikkeldersside. It Entrepreneur Camp fan dit jier sil firtueel hâlden wurde, mei twa aparte sesjes plend tusken 30 oktober en 3 novimber foar ûnderfertsjintwurdige oprjochters, en tusken 13 novimber en 17 novimber foar froulike oprjochters.

As Apple trochgiet mei it foarmjen fan 'e takomst fan technology, erkent it it belang fan ferskaat en ynklusiviteit. Troch inisjativen lykas it Entrepreneur Camp is Apple fan doel ynnovative ideeën te stimulearjen fan ûnderfertsjintwurdige mienskippen en persoanen te bemachtigjen om har mark te meitsjen yn 'e technologysektor.

Definysjes:

- Entrepreneur Camp: In jierliks ​​programma fan Apple dat avansearre technologylab tagong biedt oan ûnderfertsjintwurdige oprjochters en ûntwikkelders mei mobile app-basearre bedriuwen.

- Underfertsjintwurdige mienskippen: Sosjale groepen dy't histoarysk marginalisearre binne en beheinde fertsjintwurdiging hawwe yn bepaalde yndustry, lykas technology.

- Ynheemse ûntwikkelders: Untwikkelders dy't har identifisearje as ynheemse en diel útmeitsje fan ynheemse mienskippen.

