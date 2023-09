TSMC's Arizona Chip Plant sil de ôfhinklikens fan oerseeske silisiumproduksje net eliminearje

In nije chipfabryk dy't wurdt boud troch TSMC yn Arizona hat opwining opwekke oer ferhege chipproduksje yn 'e FS, benammen foar Apple. Eksperts warskôgje lykwols dat dizze stap it fertrouwen fan it bedriuw op bûtenlânske silisiumproduksje net folslein sil eliminearje.

Neffens ynsiders, hoewol de chips wurde makke yn 'e Feriene Steaten, sille se noch moatte wurde stjoerd nei Taiwan foar folsleine montage. TSMC-yngenieurs en eardere Apple-meiwurkers litte sjen dat avansearre ferpakkingstechniken, krúsjaal foar it definitive assemblageproses, net maklik earne oars te krijen binne sûnder in robúste oanbodketen.

Wylst TSMC net fan plan is om in chip-ferpakkingsfoarsjenning yn 'e FS te bouwen fanwege hege kosten, wurdt leaud dat de Arizona-plant net genôch chips sil produsearje om de bou fan in avansearre ferpakkingsfoarsjenning yn' e regio te rjochtfeardigjen.

Analysten hawwe soargen makke oer de geopolitike gefolgen fan 'e fab fan Arizona. Dylan Patel, de haadanalist by SemiAnalysis, wiist derop dat troch de eask om de chips werom te stjoeren nei Taiwan foar ferpakking, kin de foarsjenning net sa effektyf wêze yn tiden fan geopolitike spanning of oarloch.

D'r is in mooglikheid dat Apple de foarsjenning kin brûke foar it produsearjen fan bepaalde chips mei leech belang dy't kinne wurde ferpakt mei beskikbere prosessen bûten Taiwan. Om't Apple lykwols sterk fertrout op TSMC's Integrated Fan-out Package on Package metoade, dy't allinich wurdt brûkt yn hege folumes troch it bedriuw, bliuwt it ûndúdlik hoefolle produksje kin wurde ferpleatst nei Arizona.

Wylst de TSMC Arizona-chipfabryk sûnder mis sil bydrage oan ferhege chipproduksje yn 'e FS, is it wichtich om te notearjen dat it de needsaak foar bûtenlânske silisiumfabryk foar Apple net folslein sil fuortsmite.

Boarnen: De ynformaasje, SemiAnalysis