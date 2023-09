Apple sil nije apparaten en updates ûntbleate by "Wonderlust" Event

Apple is ynsteld om in heul ferwachte evenemint te hâlden mei de titel "Wonderlust" wêr't it wurdt ferwachte om nije apparaten te ûntbleatsjen en updates te leverjen oer softwarewizigingen. Rapporten suggerearje dat nije modellen fan 'e iPhone en Apple Watch wierskynlik sille wurde yntrodusearre tidens it evenemint.

It wurdt geroften dat de iPhone 15 opmerklike technologyferbetterings hat út in ûntwerpperspektyf. USB-C-oplaadhavens en de Dynamic Island-funksje kinne wurde yntrodusearre foar alle modellen fan 'e iPhone 15. Dynamic Island is in funksje wêrmei brûkers warskôgings en aktuele aktiviteit oan 'e boppekant fan it skerm kinne kontrolearje.

De basis- en Plus-ferzjes fan 'e iPhone 15 sille wurde oandreaun troch A16-chips, wylst de oare twa iteraasjes A17-chips sille hawwe. De Pro- en Pro Max-modellen wurde projekteare mei in lytsere râne en ferhege displaygrutte. Titanium rânen wurde ek ferwachte. D'r binne rapporten dat de ring / stille skeakel kin wurde ferfongen troch in "Aksjeknop" op 'e Pro- en Pro Max-modellen.

De Apple Watch Series 9 wurdt ek ferwachte te wurde yntrodusearre by it evenemint, tegearre mei in nije ferzje fan 'e Apple Watch Ultra. Beide produkten kinne ferbetteringen sjen yn ferwurkingssnelheden en biede mear kleuropsjes.

Analysten foarsizze dat de Pro- en Pro Max-iteraasjes fan 'e iPhone 15 in priisferheging fan $ 100 sille hawwe yn ferliking mei eardere modellen, rjochtfeardige troch foarútgong yn technology, chips en batterijtechnology. It wurdt lykwols ferwachte dat Amerikaanske dragers koartingen en promoasjes sille oanbiede om de ferkeap fan iPhone 15 te stimulearjen.

Apple's jierlikse septimber-evenemint sil plakfine op tiisdei om 10 oere lokale tiid yn Cupertino, Kalifornje. It bedriuw hat in fermindering sjoen yn nettoferkeap foar de earste trije fearnsjier fan har fiskaal 2023-jier, en genereart $ 293.79 miljard yn fergeliking mei $ 304.18 miljard yn deselde perioade ferline jier. Nettsjinsteande dit is de wearde fan Apple-oandielen dit jier mei mear dan 43% ferhege.

Boarnen: The Verge, Bloomberg