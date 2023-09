Apple yntroduseart USB-C-opladen foar iPhone 15 en AirPods Pro

By

Tidens Apple's resinte evenemint kundige it bedriuw oan dat it wichtige feroaringen sil meitsje oan har oplaadtechnology. De kommende iPhone 15-opstelling sil wurde foarsjoen fan USB-C-ports, ferfanging fan de eardere Lightning-ports. Derneist yntroduseart Apple ek in USB-C-oplaadjack foar de twadde generaasje AirPods Pro.

Mei de nije USB-C-kompatibiliteit kinne brûkers har AirPods Pro-koffer oplade mei in USB-C-kabel ferbûn mei de iPhone 15. De lêste AirPods Pro mei USB-C-koffer kin al foar $ 249 foarbesteld wurde en sil wêze beskikber fan 22 septimber ôf.

Njonken de update foar oplaadhaven hat Apple ferbetteringen makke oan 'e AirPods Pro yn termen fan duorsumens. Sawol de saak as de earbuds binne no beoardiele IP54 foar stofbeskerming, wat har algemiene duorsumens en langstme ferbetterje.

Apple hat ek iepenbiere dat de USB-C-saak sil stypje low-latency lossless audio as keppele mei de kommende Vision Pro. De H2-chip makket 20-bit 48 kHz lûdskwaliteit mooglik, en belooft in immersive audio-ûnderfining as Apple's headset takom jier lanseart.

De twadde generaasje AirPods Pro biede wichtige upgrades fan it foarige model, mei ferbettere audiokwaliteit en ferbettere prestaasjes fan aktive lûdreduksje (ANC). Ien opfallende funksje is de transparante modus, dy't in natuerlik klinkende audio-ûnderfining leveret by fideoproppen en stimynteraksjes. Hannenfrije tagong ta Siri, naadleaze apparaatwikseling, en tafoege folumekontrôle binne ûnder de gemak oanbean troch de AirPods Pro.

Apple hat ek oankommende funksjes oankundige foar de AirPods Pro mei de frijlitting fan iOS 17. Adaptive Audio sil ANC- en transparânsjemodus dynamysk oanpasse op basis fan jo omjouwing, wylst Personalized Volume masine learen brûkt om jo winske harknivo te antisipearjen. Derneist ferleget Conversation Awareness it folume en prioritearret stimmen, wêrtroch eftergrûnlûd automatysk ferminderet.

Fierdere software-updates wurde ferwachte dat se it naadleaze wikseljen fan apparaten ferbetterje, wêrtroch it makliker wurdt om oer te gean tusken Apple-apparaten. Derneist sille brûkers ynkoarten kinne mute en unmute troch op de stem op 'e AirPods Pro te drukken, in funksje dy't ek sil wurde útwreide nei oare AirPods-modellen.

Apple lanseart ek in bywurke ferzje fan har bedrade EarPods, no kompatibel mei USB-C. Priis op $ 19, de USB-C EarPods wurde dizze wike frijlitten.

Lykas altyd bliuwt Apple har produkten ynnovearje, en biedt ferbettere funksjonaliteit en brûkersûnderfiningen foar har klanten.

