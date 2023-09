Apple dielt plummet as Sina plannen om iPhone-ferbod út te wreidzjen

Apple Inc. seach har oandielen op tongersdei hast 3% sakke, wat resultearre yn in ferlies fan hast $ 200 miljard oan merkwearde oer twa dagen. Dit komt om't Sina fan doel is om syn ferbod op it brûken fan iPhones út te wreidzjen nei ynstânsjes dy't troch de regearing en steatbedriuwen binne. It Cupertino-basearre bedriuw belibbe in delgong fan 6.4% yn har oandiel, wat de minste twa-dagen-slump yn in moanne markearde. Apple is in wichtige komponint yn liedende Amerikaanske oandielyndeksen, en draacht by oan in bredere merkdaling beynfloede troch ferskate problemen yn Sina.

Sina, de op ien nei grutste ekonomy fan 'e wrâld, hat te krijen mei in oanhâldende krisis yn har ûnreplik guodmerk, dy't de fraach nei guod en konsuminteelektronika hat beynfloede. Apple fertrout swier op Sina as syn grutste bûtenlânske merk en wrâldwide produksjebasis. Derneist hawwe de tanimmende opbringsten fan 'e US Treasury en soargen oer ynflaasje ek ynfloed op Apple's oandiel. As obligaasjes útferkeapje, binne d'r soargen dat de Federal Reserve sterkere maatregels sil moatte nimme om ynflaasje te bestriden, wat mooglik ynfloed hat op 'e fearkrêft fan' e Amerikaanske ekonomy.

De reaksje fan 'e merk op dit nijs hat signifikant west, mei ynvestearders dy't ferskate aktiva ferkochten lykas chips, mega-cap-technology, en Sineeske oandielen dy't yn 'e Feriene Steaten notearre binne. De Nasdaq 100 Index, dy't wurdt dominearre troch technology-oandielen, is sakke mei sawat 1%. Boppedat seach de Philadelphia Semiconductor Index, besteande út ferskate Apple-leveransiers, op tongersdei in delgong fan 2.5%.

Bank of America Corp. analist Wamsi Mohan fynt de timing fan it potinsjele ferbod ynteressant, benammen sjoen de resinte lansearring fan Huawei Technologies Co. Dizze ûntjouwing suggerearret dat Peking foarútgong makket yn it omgean fan Amerikaanske ynspanningen om har groei te befetsjen. As it ferbod ymplementearre wurdt, kin it ek ynfloed hawwe op oare Amerikaanske technologybedriuwen dy't fertrouwe op ferkeap en produksje yn Sina.

Nettsjinsteande dizze útdagings, leauwe guon analisten, lykas Daniel Ives fan Wedbush Securities, dat de ynfloed fan in "iPhone-ferbod te folle is." Ives beweart dat it ferbod minder dan 500,000 iPhones soe beynfloedzje fan 'e sawat 45 miljoen dy't ferwachte wurde te ferkeapjen yn Sina oer it kommende jier. Hy wiist derop dat Apple noch hieltyd wichtige winsten makke hat yn 'e Sineeske smartphonemerk.

Boarnen: Bloomberg