Apple's "Wonderlust"-evenemint: wat te ferwachtsjen

De ferwachting wurdt opboud om't Apple's heul ferwachte evenemint, "Wonderlust", krekt om 'e hoeke is. Pland foar moarn, wurdt ferwachte dat dit evenemint wat spannende nije produkten sil ûntbleate dy't Apple fans wrâldwiid sille bliid meitsje. Wylst d'r in pear befêstige lansearringen binne, lykas de iPhone 15 en Apple Watch Series 9, bruist de geroftmûne mei spekulaasjes oer wat Apple oars yn winkel hat.

Ien fan 'e meast ferwachte lansearringen is de iPhone 15. Lekken en ynsiders fan' e yndustry hawwe wat ynsjoch levere yn wat wy kinne ferwachtsje fan dizze nije line fan iPhones. It wurdt sein om nije kleuren te sporten, in tinner ûntwerp, en in lichter frame makke fan in titaniumlegering. De werjefte wurdt ferwachte wat grutter te wêzen, en de kamera sil in periskopyske telelens hawwe dy't ferbettere skerpte en fermindere gewicht biedt.

Ien spannende gerofte-upgrade foar de iPhone 15 is syn Thunderbolt-hichte-snelheid gegevensferfiermooglikheid, dy't rapper oplaadsnelheden mooglik makket. Dit hat in lang winske funksje west troch iPhone-fans, wêrtroch it in heul ferwachte oanfolling is.

Neist de iPhone 15 sil Apple ek de Apple Watch Series 9 lansearje. Wylst details oer de nije wearable min binne, wurdt ferwachte dat it de iPhone 15 oanfolje sil en ferbettere funksjonaliteit en funksjes oanbiede.

Neist dizze befêstige lansearringen binne d'r spekulaasjes dat Apple dit jier nije AirPods kin frijlitte. It is trije jier lyn sûnt de frijlitting fan 'e AirPods Max, wêrtroch dit in potensjele kâns is foar Apple om in bywurke ferzje yn te fieren.

In oare mooglikheid is dat Apple in sneak Peek sil leverje fan har kommende Vision Pro "romtlike komputer" headset, hoewol dit net ferwachte wurdt frijjûn oant takom jier.

Hoewol d'r miskien ferrassingen yn 'e winkel binne, is it net wierskynlik dat nije iPads of Macs sille wurde ûntbleate by it evenemint "Wonderlust". Dizze releases sille wierskynliker barre yn 2024 mei de yntroduksje fan Apple's M3-chip.

Foar dyjingen dy't gretig wachtsje om it evenemint te besjen, sil it live wurde útstjoerd op Apple's webside. It evenemint wurdt hâlden op tiisdei 12 septimber om 10 oere PT (1 oere ET).

As Apple-fans de oeren ôftelle, bliuwt de opwining bouwe. Bliuw op 'e hichte foar it "Wonderlust"-evenemint fan moarn, wêr't Apple wurdt ferwachte dat se har lêste ynnovaasjes sjen litte en it publyk nochris wow.

