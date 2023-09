De heul ferwachte iPhone 15-searje lanseart hjoed

De langverwachte iPhone 15-searje sil hjoed wurde frijlitten, en fans oer de hiele wrâld ferwachtsje de lansearring mei begearte. Dizze 16e generaasje fan 'e byldbepalende smartphone wurdt ferwachte dat se in ferskaat oan nije funksjes yntrodusearje dy't it smartphone-sêne nochris sille revolúsjonearje.

It wurdt geroften dat Apple twa modellen út 'e iPhone 15-searje sil ûntbleate - de iPhone 15 Pro en de gruttere iPhone 15 Pro Max. De iPhone 15 Pro sil komme mei in 6.1-inch skerm, wylst it Pro Max-model in 6.7-inch skerm sil hawwe. Derneist sil d'r ek in standert iPhone 15 en iPhone 15 Plus wêze, tegearre mei de Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra twadde-generaasje, en Apple AirPods Pro twadde-generaasje.

Hoewol Apple gjin offisjele ynformaasje oer de nije iPhones hat levere, suggerearje útlekte rapporten dat se lichter sille wêze dan foarige modellen, ferbettere batterijlibben oanbiede en in opwurdearre kamera hawwe. Ien befêstige feroaring is dat de nije iPhones in USB-C-oplaadkabel sille omfetsje ynstee fan it proprietêre bliksemkabel dat is brûkt yn eardere modellen. Dit beslút is yn oerienstimming mei de EU-wet, dy't mandaat dat alle draachbere apparaten oant desimber 2024 kompatibel moatte wêze moatte mei in universele oplader.

Oangeande prizen binne krekte sifers net frijjûn, mar oanwizings binne dat de nije iPhones miskien wat djoerder binne dan har foargongers. Apple's 2023-berik fan iPhones en horloazjes sil net te keap wêze oant 22 septimber.

It tige ferwachte lansearringevenemint, bekend as 'Wonderlust', sil plakfine yn it Steve Jobs Theatre yn Apple Park, Kalifornje. Fans kinne ôfstimme op de livestream fan it evenemint om 6 oere UK tiid om alle details oer de nije iPhones en oare spannende produkten te krijen.

- De iPhone 15-searje sil hjoed (12 septimber) wurde lansearre. Kredyt: LAW Ho Ming / Getty Images

- Wonderlust evenemint yntrodusearret nije produkten oan konsuminten. Kredyt: Apple