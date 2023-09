Apple ûntbleatet Apple Watch Ultra 2 mei ynterne upgrades

Apple hat koartlyn har lêste flaggeskip smartwatch oankundige, de Apple Watch Ultra 2. Wylst it ûntwerp fan 'e Ultra 2 fergelykber bliuwt mei syn foargonger, binne de grutte ferbetteringen binnen it apparaat makke. Oandreaun troch Apple's S9 SiP, mei in fjouwer-kearn neurale motor en in U2 ultra-widebân lokaasje-chip, biedt de Ultra 2 avansearre funksjes lykas Siri-ferwurking op it apparaat en krekter lokaasje folgjen.

De Ultra 2 hat in opwurdearre display, beoardiele foar 3,000 nits, wêrtroch it it helderste display is dat ea sjoen is op in Apple Watch. Apple beweart dat brûkers oant 72 oeren batterijlibben kinne ferwachtsje as se yn leechmachtmodus binne. Derneist is it gefal fan 'e Ultra 2 makke fan 95 prosint recycled titanium, wat Apple's ynset foar duorsumens reflektearret.

Wylst hardware-upgrades opmerklik binne, kinne Apple Watch-brûkers ek wichtige feroarings ferwachtsje mei de ynfiering fan watchOS 10. Dizze fernijing bringt widgets, opnij ûntworpen app-ikoanen, en nije mapping- en fytsfunksjes nei de horloazje-ynterface. De Ultra 2 yntroduseart ek in nij horloazjegesicht, neamd Modular Ultra, dat de bûtenrâne fan it display brûkt. Fierder makket in nij dûbel-tap-gebeart it ynisjearjen en beëinigjen fan tillefoantsjes ferienfâldigje.

De Apple Watch Ultra 2 is te krijen foar foarbestelling foar in startpriis fan $ 799 en sil begjinne te ferstjoeren op 22 septimber. It lansearingsevenemint, hâlden yn Apple Park yn Cupertino, omfette ek updates foar de Apple Watch Series 9 en it mear betelbere SE-model.

boarnen:

- The Verge: Monica Chin "Apple's lêste high-end wearable krijt ynterne upgrades, mar hâldt it grutte en rûge ûntwerp"

- Apple.com