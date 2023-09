Yntroduksje fan de nije Apple Watch Series 9

Apple hat offisjeel de Apple Watch Series 9 yntrodusearre, de lêste tafoeging oan har smartwatch-opstelling. Ien fan 'e wichtichste funksjes fan' e Series 9 is de nije Apple S9 SiP, dy't signifikante ferbetteringen yn prestaasjes en funksjonaliteit leveret.

De S9 SiP hat in opwurdearre CPU, in 30% flugger GPU, en in 4-kearn neurale motor. Dizze upgrades resultearje yn in ferdûbele snelheid foar taken foar masine-learen, wêrtroch't de smartwatch noch kapabeler is dan syn foargongers. De ferbettere neurale motor lit ek Siri-oanfragen wurde ferwurke op it apparaat sels, en soarget foar flugger en feiliger operaasjes.

In oare opmerklike tafoeging oan 'e Series 9 is de nije ultrawide-band-chip. Dizze chip stelt brûkers yn steat om har ferbûne iPhone te pingjen en it te lokalisearjen, fergelykber mei hoe't in AirTag wurket. Derneist hat de Series 9 in display dat helderheidsnivo's kin oanpasse, mei in maksimum fan 2,000 nits en in minimum fan 1 nit.

Ien fan 'e opfallende funksjes fan' e Series 9 is it "dûbel-tap" gebeart. Dit gebeart lit brûkers de primêre knop yn in app kontrolearje troch dûbel te tikken op har tomme en wiisfinger, wêrtroch it makliker wurdt om mienskiplike taken út te fieren, lykas it starten fan 'e smart stack of beantwurdzjen fan petearen.

Apple hat ek de Apple Watch Ultra 2 ûntbleate, dy't in protte fan deselde funksjes dielt as de Series 9, mar biedt noch helderdere werjeftemooglikheden fan maksimaal 3,000 nits. De Ultra 2 omfettet in nij horloazjegesicht neamd Modular Ultra, spesifyk ûntworpen foar atleten en outdoor-entûsjasters dy't GPS-koördinaten, hichteynformaasje of mjittingen fan wetterdjipte nedich binne.

Sawol de Apple Watch Series 9 en de Ultra 2 binne te krijen foar foarbestelling fan hjoed ôf en wurde offisjeel lansearre op septimber 22. De Series 9 is priis op $ 399, wylst de Ultra 2 $ 799 kostet. Apple hat ek ekologyske "FineWoven" wristbands yntrodusearre as opsje foar de Apple Watch-searje.

Foar mear details oer de oankundigingen makke tidens Apple's Wonderlust Event, besjoch ús wiidweidige roundup.

