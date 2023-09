Apple lanseart iPhone 15 Series en Apple Watch Series 9 by Wonderlust Event

By

Apple hat úteinlik de heul ferwachte iPhone 15-searje en de lêste tafoeging oan har smartwatch-opstelling, de Apple Watch Series 9, ûntbleate op it Wonderlust-evenemint yn 2023. De iPhone 15 stiel de show mei syn yndrukwekkende ûntwerp, funksjes en upgrades, wylst de Apple Watch Series 9 wurdt ferwachte dat se in protte wurdearring garneare lykas syn foargonger, de Apple Watch Series 8.

De Apple Watch Series 9 hat in upgrade krigen mei in krêftige nije chip dy't ferwachte wurdt om algemiene prestaasjes te ferbetterjen. It foarige model yntrodusearre Cycle Tracking-funksjes foar frouljussûnens, en dizze funksje giet troch yn 'e nije searje. Derneist hat Apple ek de premium Apple Watch Ultra 2 yntrodusearre mei nije tafoegings en funksjes.

De nije Apple Watch Series 9 wurdt oandreaun troch de lêste S9-chipset, dy't ferbettere prestaasjes leveret. Ien opmerklike funksje is de Siri + sûnensyntegraasje, wêrtroch brûkers kinne ynteraksje mei de stimassistent foar herinneringen en sûnensrelatearre fragen, lykas kontrolearjen fan hertslach. Apple hat ek in handige dûbel-tap Gesture-funksje yntrodusearre wêrmei brûkers petearen kinne beantwurdzje, petearen beëinigje, muzyk spielje/pauze, en troch widgets rôlje mei in ienfâldige dûbele tap mei har tomme en wiisfinger.

De Apple Watch Series 9 rint op 'e nije WatchOS 10, dy't ekstra funksjes en ferbetterings yntrodusearret oan' e Apple watch. Neffens Apple sil de Watch Series 9 nije moanne beskikber wêze en biedt ferbettere snelheid en prestaasjes yn ferliking mei syn foargonger. De GPS-ferzje kostet $ 399, wylst de GPS + sellulêre ferzje $ 499 kostet.

Oer it algemien toande it Wonderlust-evenemint de útsûnderlike funksjes en ûntwerp fan 'e iPhone 15-searje en de Apple Watch Series 9. Apple bliuwt grinzen drukke mei ynnovative technology, en biedt konsuminten krêftige en funksje-rike apparaten.

Boarnen: Apple

Definysjes:

Chipsatz: In chipset is in kolleksje fan yntegrearre circuits dy't jouwe de nedige ynterfaces en funksjonaliteit foar in spesifyk elektroanysk apparaat.

WatchOS: WatchOS is it bestjoeringssysteem spesifyk ûntworpen foar de Apple Watch, en leveret de software-ynterface en funksjonaliteit foar it apparaat.

GPU: GPU stiet foar Graphics Processing Unit, ferantwurdlik foar it werjaan en werjaan fan grafiken op elektroanyske apparaten.