Apple ûntbleatet Apple Watch Series 9: flugger, tûker en duorsumer

Apple hat har lêste wearable offisjeel yntrodusearre, de Apple Watch Series 9, op it Wonderlust-evenemint hâlden yn Cupertino. De nije smartwatch is foarsjoen fan de krêftige S9-chip, mei in 60% ferheging fan snelheid en in 30% flugger GPU yn ferliking mei syn foargonger.

Ien fan 'e opmerklike funksjes fan' e Apple Watch Series 9 is de yntroduksje fan WatchOS 10 en de Name Drop-funksje. Dizze funksje stelt brûkers yn steat om persoanlike ynformaasje te dielen as se yn 'e buert binne fan in oare brûker mei itselde apparaat. Derneist ferbetteret de yntegraasje fan Ultrawideband-technology ynteroperabiliteit mei de HomePod en ferbettert de Find My-funksjonaliteit.

It display fan 'e Apple Watch Series 9 biedt yndrukwekkende helderheidsmooglikheden, fariearjend fan 2,000 nits op syn maksimum oant ien nit op syn leechste. De ynfiering fan 'e Siri-sûnensfunksje lit brûkers sûnensupdates krije fia stimkommando's. Dizze funksje wurdt stipe troch de bywurke neurale motor, dy't de transkripsjesnelheid fan tekst mei 25% ferbettert yn ferliking mei de S8-chip.

In unike tafoeging oan 'e Apple Watch Series 9 is de Double Tap-funksje. Mei help fan dit ynfiersysteem kinne brûkers ferskate aksjes útfiere, lykas petearen beantwurdzje of alaarms útsette troch har wiisfinger en tomme tegearre te tikjen. Dizze funksje is ynsteld om nije moanne beskikber te wêzen.

Yn oerienstimming mei Apple's ynset foar duorsumens, is de Apple Watch Series 9 it "earste koalstofneutrale" produkt fan it bedriuw. It berikken fan dizze status wurdt taskreaun oan it brûken fan mear recycled komponinten, ynklusyf kobalt, ferbettere ferpakking, en de oankeap fan "hege kwaliteit" koalstof credits.

Klanten kinne kieze út in ferskaat oan kleuropsjes foar de Series 9, ynklusyf starlight, sulver, middernacht, Product Red, en in nije roze kleur. De startpriis foar de Apple Watch Series 9 is $ 399, mei foarbestellingen dy't hjoed begjinne en de ferstjoering begjint op 22 septimber.

Definysjes:

- S9-chip: De lêste chip ûntwikkele troch Apple foar har draachbere apparaten, en leveret ferbettere prestaasjes.

- Ultrawideband: In draadloze kommunikaasjetechnology dy't gegevensoerdracht mei koarte berik, hege bânbreedte mooglik makket tusken apparaten.

- Neurale motor: In komponint fan Apple's chips dy't spesjalisearre is yn taken fan keunstmjittige yntelliginsje en masinelearen.

boarnen:

- Apple Wonderlust-evenemint yn Cupertino.