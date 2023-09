Apple kundiget Apple Watch Series 9 oan: Wat is nij?

Apple hat de lêste iteraasje fan har populêre smartwatch, de Apple Watch Series 9, ûntbleate tidens har spesjale evenemint neamd "Wonderlust." De nije Apple Watch behâldt itselde ûntwerp as syn foargonger, mar komt mei opmerklike upgrades yn termen fan syn prosessor en sensoren.

Ien fan 'e wichtige ferbetteringen yn' e Apple Watch Series 9 is de ynfiering fan 'e SiP (systeem yn in pakket) S9. Dizze nije prosessor hat in rappere GPU en CPU, wat resulteart yn fermindere laden tiden by it iepenjen fan apps of it herstarten fan it systeem. Brûkers sille belibje ferbettere prestaasjes en soepeler operaasje.

Derneist omfettet de S9 SiP in nije ferzje fan Apple's ultra-breedbân-chip. Fergelykber mei de U1-chip biedt de ferbettere ultra-breedbântechnology "romtlik bewustwêzen." Hjirmei kin de Apple Watch de lokaasje fan oare kompatibele apparaten yn 'e buert krekt detektearje. De ferbettere ultra-widebân-funksjonaliteit ferbettert de Find My-funksje en iepenet de doar nei nije mooglikheden.

Wylst de Apple Watch Series 9 gjin nije sûnensfunksjes yntroduseart, hat it in ferbettere hertslachsensor foar ferbettere krektens. Apple hat ek in nije gyroskoop tafoege wêrmei brûkers it horloazje kinne kontrolearje mei in dûbel-tap-gebeart, wêrtroch't de needsaak is om it skerm oan te raken.

In oare opmerklike ferbettering is it helderdere werjefte fan 'e Apple Watch Series 9. Mei in helderheid fan oant 2000 nits leveret it skerm briljante fisuele, sels yn helder sinneljocht. As it net yn gebrûk is, dimt it display nei mar 1 nit, wat it batterijlibben besparret.

De nije Apple Watch Series 9 is te krijen yn 41mm en 45mm ferzjes, makke yn sawol aluminium as roestfrij stiel. Prizen foar de Series 9 begjinne by $ 399. Foarbestellingen foar de Apple Watch Series 9 binne no iepen, en it sil offisjeel wurde lansearre yn winkels op septimber 22nd.

Boarnen: Apple [URL taheakje]