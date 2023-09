Wat te ferwachtsjen fan Apple's nije horloazjes: Series 9 en Ultra 2

Apple is ynsteld om har nije iPhone 15-searje te ûntbleatsjen, lykas de folgjende generaasje Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 op har 'Wonderlust'-evenemint. Wylst ynformaasje oer de iPhone 15 sirkulearre, binne de nije horloazjes foar in grut part in mystearje bleaun. Hjir is wat te ferwachtsjen fan Apple's kommende horloazjes en de grutte feroaringen dy't se koene bringe.

Neffens in resint Bloomberg-rapport fan Mark Gurman, sille de Apple Watch Series 9 en Ultra 2 in ferlykber ûntwerp hawwe as de hjoeddeistige modellen, mar kinne in nije prosessor en ferskate sensor- en komponint-upgrades hawwe. Dit kin in krektere hertslachsensor omfetsje, it ferbetterjen fan 'e fitness-trackingmooglikheden fan' e horloazjes. De nije horloazjes wurde ek geroften mei in nije U2-chip, in opwurdearre ferzje fan 'e besteande ultra-wideband-chip.

Foar aventoer-entûsjasters kin Apple in nije folslein swarte Apple Watch Ultra 2 yntrodusearje. It hjoeddeiske Ultra-model is bekend om syn titanium-behuizing en duorsume glêzen konstruksje, ideaal foar bûtenaktiviteiten lykas kuierjen en dûken. It wie lykwols allinich beskikber yn ien kleur, griis. Om dizze beheining oan te pakken, kin Apple in folslein swarte ferzje fan 'e Ultra 2 oanbiede.

D'r binne geroften west fan in grutte werynrjochting foar de Apple Watch, fergelykber mei de ynfloed fan 'e iPhone X op' e iPhone. Dit opnij ûntworpen horloazje, mei in microLED-display, waard yn earste ynstânsje ferwachte om te lansearjen yn 2024. It liket lykwols dat syn frijlitting kin wurde fertrage oant de twadde helte fan dit desennium. Analysten suggerearje dat de microLED Apple Watch Ultra no wierskynlik sil lansearje yn Q1 2026 ynstee fan de earder ferwachte twadde helte fan 2025.

Wylst de iPhone 15-searje in protte oandacht hat krigen, binne Apple's nije horloazjes relatyf ûnder de radar bleaun. De Series 9 en Ultra 2 ferskille miskien net signifikant yn uterlik fan har foargongers, mar har opwurdearre processors, ferbettere sensors, en de potensjele yntroduksje fan in all-swart Ultra 2 sille har wierskynlik twingende opsjes meitsje foar Apple-entûsjasters en fitness-rjochte brûkers.

