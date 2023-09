Apple Watch Series 9 en Ultra Set foar wichtige upgrades, rapporten suggerearje

In resint rapport fan Bloomberg's Mark Gurman hat ljocht brocht oer de ferwachte upgrades dy't komme foar sawol de Apple Watch Series 9 as Apple Watch Ultra. Wylst d'r beheinde geroften west hawwe oer de nije Apple Watch-opstelling, jout it rapport mear ynsjoch yn wat te ferwachtsjen fan dizze apparaten.

Neffens it rapport sille d'r gjin feroaringen wêze yn termen fan grutte of ûntwerp foar beide modellen. Beide apparaten sille lykwols nije materialen en kleuren hawwe, mei de klam op it brûken fan mear recycled materialen. De Apple Watch Ultra sil ek in nije swarte kleuropsje yntrodusearje, lykas earder spekulearre.

Hoewol it rapport net yn wiidweidich detail giet, suggerearret it dat beide modellen ferbetterings sille krije yn sensor en ynterne komponinten. Dit omfettet in ferbettere ferzje fan 'e hertslachsensor, dy't tige priizge wurdt foar syn krektens. Tegearre mei dizze upgrades binne d'r ek geroften fan ferbettere effisjinsje en sensorkrektens.

Fierder wurde beide apparaten geroften om in nije U2 ultra-wideband-chip op te nimmen, dy't de Find My-mooglikheid fan 'e apparaten sil ferbetterje.

Oangeande Apple's ferskowing fuort fan lear, ferklearret it rapport dat allinich "guon" fan har learen horloazjebands sille wurde stopset. Wylst d'r geroften west hawwe oer Apple's oergong nei in weven gearstalde stof, is it net wis oft dizze feroaring folslein sil wurde ymplementearre yn it kommende Apple-evenemint yn septimber.

Mark Gurman, bekend om syn krekte rapportaazje oer Apple's takomstplannen, hat in sterk spoarrekord yn it leverjen fan betroubere ynformaasje.

boarnen:

- Mark Gurman fan Bloomberg

- Ferskate geroften en spekulaasjes