De Apple Watch Series 8: In geweldige oankeap mei in Amazon-deal

Apple is ynsteld om grutte iepenbieringen te meitsjen foar iPhones, iPads, en de Apple Watch by har 'Wanderlust'-evenemint. Wylst Apple de neiging hat om âldere modellen rap fan har side te ferwiderjen, is de Apple Watch Series 8 noch altyd in poerbêste oankeap foar dyjingen dy't har fitnessroutine wolle begjinne mei ferskate apps.

Noch better nijs, Amazon biedt op it stuit in koarting fan 22% op de Apple Watch Series 8, wat de priis bringt nei mar $ 309.99, in besparring fan $ 90.

De Apple Watch Series 8 komt mei wichtige funksjes lykas in GPS-tracker, Crash Detection, in temperatuersensor, en tagong ta in app-winkel fan tredden. It waard lansearre yn septimber 2022.

Hoewol de Series 9 oan 'e hoarizon is, blykt dizze deal in poerbêste manier te wêzen om in aktive libbensstyl te begjinnen. De Watch Series 8 biedt miskien net in protte ekstra funksjes yn ferliking mei de Series 7, mar it leveret noch altyd foardielen lykas in temperatuersensor foar ovulaasje folgjen en crashdeteksje. Boppedat sil mei de kommende release fan watchOS 10 de Apple Watch Series 8 in protte ferbetterings krije en in nije brûkersynterface.

Besjoch konsensus fan LiveScience, TechRadar, Tom's Guide, en T3 beoardielet de Apple Watch Series 8 posityf. It wurdt tige oanrikkemandearre foar dyjingen dy't in stijlvol apparaat wolle om stappen, oefeningen en mear te folgjen, lykas tagong ta tûzenen Apple Watch-apps yn ferskate kategoryen.

As jo ​​​​in oankeap beskôgje, hâld dan yn gedachten dat de Series 9 ekstra funksjes kin biede. Derneist is de Apple Watch Series 8 net kompatibel mei Android-tillefoans. As jo ​​​​lykwols in betrouber apparaat wolle foar it folgjen fan jo fitnessdoelen, is de Apple Watch Series 8 in poerbêste opsje.

Boarnen: LiveScience, TechRadar, Tom's Guide, T3